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"Pierścienie Władzy": Tajemnicze postaci na plakacie 3. sezonu

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22W%C5%82adca+Pier%C5%9Bcieni%3A+Pier%C5%9Bcienie+W%C5%82adzy%22%3A+Amazon+pokaza%C5%82+plakat+3.+sezonu+serialu+Prime+Video+inspirowanego+proz%C4%85+Tolkiena-169196
&quot;Pierścienie Władzy&quot;: Tajemnicze postaci na plakacie 3. sezonu
Już 11 listopada na platformie Prime Video będzie miała miejsce premiera 3. sezonu serialu fantasy "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". W ramach promocji nowych odcinków Amazon zaprezentował plakat. Pojawiają się na nim postacie, które stworzono specjalnie na potrzeby serialu. 

Nazgnagôle – słudzy Pierścienia nadchodzą



Na plakacie widnieje Sauron otoczony tajemniczymi postaciami. To Nazgnagôle, czyli ludzcy słudzy Pierścienia, którzy w przyszłości staną się Nazgûlami.


Trzeci sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" ujawni więc tożsamość dziewięciu osób, które otrzymały od Saurona Pierścienie Władzy. Pierścienie te dały im wielką władzę, ale ceną za to było zniewolenie i przemiana w Nazgûle.

Tolkien nigdy nie ujawnił tożsamości osób, które otrzymały Pierścienie. Z jednym wyjątkiem – w jego notatkach, opublikowanych po jego śmierci, pojawia się informacja, że jedną z osób, które otrzymały Pierścień Władzy, był wódz Easterlingów imieniem Khamûl.

Wiemy również, że trzy Pierścienie otrzymali Númenorejczycy, być może Czarni Númenorejczycy (czyli przywódcy kolonii Númenoru w Umbarze). W Trzeciej Erze wódz Nazgûli, który "za życia" był bliżej niezidentyfikowanym królem, był znany jako Czarnoksiężnik z Angmaru.

11 listopada na Prime Video zadebiutują aż cztery odcinki 3. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Kolejne będą prezentowane w pakietach po dwa odcinki w tygodniowych odstępach.

Teaser 3. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"



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