"Pierścienie Władzy": Tajemnicze postaci na plakacie 3. sezonu

Już 11 listopada na platformie Prime Video będzie miała miejsce premiera 3. sezonu serialu fantasy "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". W ramach promocji nowych odcinków Amazon zaprezentował plakat. Pojawiają się na nim postacie, które stworzono specjalnie na potrzeby serialu.
Nazgnagôle – słudzy Pierścienia nadchodzą
Na plakacie widnieje Sauron otoczony tajemniczymi postaciami. To Nazgnagôle
, czyli ludzcy słudzy Pierścienia, którzy w przyszłości staną się Nazgûlami.
Trzeci sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"
ujawni więc tożsamość dziewięciu osób, które otrzymały od Saurona Pierścienie Władzy. Pierścienie te dały im wielką władzę, ale ceną za to było zniewolenie i przemiana w Nazgûle. Tolkien
nigdy nie ujawnił tożsamości osób, które otrzymały Pierścienie. Z jednym wyjątkiem – w jego notatkach, opublikowanych po jego śmierci, pojawia się informacja, że jedną z osób, które otrzymały Pierścień Władzy, był wódz Easterlingów imieniem Khamûl
.
Wiemy również, że trzy Pierścienie otrzymali Númenorejczycy, być może Czarni Númenorejczycy (czyli przywódcy kolonii Númenoru w Umbarze). W Trzeciej Erze wódz Nazgûli, który "za życia" był bliżej niezidentyfikowanym królem, był znany jako Czarnoksiężnik z Angmaru. 11 listopada na Prime Video zadebiutują aż cztery odcinki 3. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy".
Kolejne będą prezentowane w pakietach po dwa odcinki w tygodniowych odstępach.
Teaser 3. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"