"Pierścienie Władzy": trzeci sezon pokaże wykucie Jedynego Pierścienia i będzie mroczniejszy

Twórcy serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” ujawnili nowe szczegóły dotyczące trzeciego sezonu serialu. Nadchodzące odcinki mają pokazać jeden z najważniejszych momentów w historii Śródziemia - wykucie Jedynego Pierścienia przez Saurona. W rozmowie z magazynem Empire potwierdził to współtwórca serialu Patrick McKay.
Czeka nas zmiana tonu
Widzowie mogą się spodziewać również zmiany tonu serialu. Po dwóch sezonach skupionych na budowaniu świata i przedstawianiu bohaterów historia ma wejść w znacznie mroczniejszą fazę. J.D. Payne
stwierdził: W tym sezonie mamy już pełnoprawnego złoczyńcę, czego wcześniej nie było. McKay
dodaje, że pojawienie się Saurona
w pełni jego potęgi całkowicie odmieni charakter opowieści. Trzeci sezon jest mroczniejszy (...). Nikt nie jest bezpieczny.
Do roli Saurona
powróci Charlie Vickers
, który przyznał, że możliwość zagrania jednej z najbardziej ikonicznych scen z legendarium Tolkiena była dla niego wyjątkowym przeżyciem. Sekwencja wykucia Pierścienia była zresztą jedną z tych szczególnie wymagających. Zdjęcia do niej trwały dwa tygodnie. Według McKaya
będzie to najbardziej ambitna i najbardziej skomplikowana technicznie scena, jaką dotąd zrealizowano na potrzeby serialu. Twórca określił też występ Vickersa
jako oszałamiający.
Twórcy podkreślają, że dwa pierwsze sezony były przede wszystkim wprowadzeniem do większej historii. Budowaliśmy ten świat i rozstawialiśmy wszystkie elementy na planszy. Trzeci sezon to moment, w którym zaczynają eksplodować wszystkie wcześniej podłożone ładunki.
Trzeci sezon zadebiutuje 11 listopada.
"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - zwiastun 2. sezonu