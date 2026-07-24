"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy": zwiastun 3. sezonu. Wojna właśnie się zaczęła

Platforma Prime Video zaprezentowała pierwszy zwiastun trzeciego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Nowe odcinki zadebiutują w serwisie 1 listopada.
"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy": zwiastun 3. sezonu
"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy": nowa gwiazda w obsadzie
Akcja 3. sezonu rozgrywa się u szczytu konfliktu między elfami a Sauronem
. Mroczny Władca dąży do stworzenia Jedynego Pierścienia, który zapewni mu przewagę w wojnie, pozwoli podporządkować sobie wszystkie ludy i ostatecznie zapanować nad całym Śródziemiem.
Podczas panelu serialu na Comic-Conie w San Diego ujawniono również, że głosu Balrogowi użyczy Simon Pegg
. Potężna ognista istota ma odegrać ważną rolę w planach Saurona związanych z wykuciem Jedynego Pierścienia.
W obsadzie trzeciego sezonu powracają Charlie Vickers
, Morfydd Clark
, Robert Aramayo
, Ismael Cruz Córdova
, Charles Edwards
, Robert Strange
i Markella Kavenagh
. Do zespołu dołączyli także Jamie Campbell Bower
, Eddie Marsan
, Andrew Richardson
, Zubin Varla
oraz Adam Young
.
Za trzeci sezon ponownie odpowiadają showrunnerzy J.D. Payne
i Patrick McKay
, którzy pełnią również funkcje producentów wykonawczych. Reżyserią odcinków zajmą się Charlotte Brändström
, Sanaa Hamri
i Stefan Schwartz
.