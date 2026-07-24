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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy": zwiastun 3. sezonu. Wojna właśnie się zaczęła

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&quot;Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy&quot;: zwiastun 3. sezonu. Wojna właśnie się zaczęła
Platforma Prime Video zaprezentowała pierwszy zwiastun trzeciego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Nowe odcinki zadebiutują w serwisie 1 listopada. 

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy": zwiastun 3. sezonu





"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy": nowa gwiazda w obsadzie



Akcja 3. sezonu rozgrywa się u szczytu konfliktu między elfami a Sauronem. Mroczny Władca dąży do stworzenia Jedynego Pierścienia, który zapewni mu przewagę w wojnie, pozwoli podporządkować sobie wszystkie ludy i ostatecznie zapanować nad całym Śródziemiem. 

Podczas panelu serialu na Comic-Conie w San Diego ujawniono również, że głosu Balrogowi użyczy Simon Pegg. Potężna ognista istota ma odegrać ważną rolę w planach Saurona związanych z wykuciem Jedynego Pierścienia.


W obsadzie trzeciego sezonu powracają Charlie Vickers, Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Robert Strange i Markella Kavenagh. Do zespołu dołączyli także Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla oraz Adam Young.

Za trzeci sezon ponownie odpowiadają showrunnerzy J.D. Payne i Patrick McKay, którzy pełnią również funkcje producentów wykonawczych. Reżyserią odcinków zajmą się Charlotte Brändström, Sanaa Hamri i Stefan Schwartz.

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