"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Znamy datę 3. sezonu

Amazon zaprezentował w poniedziałek swoje plany serialowe na najbliższe miesiące i lata. Wśród nich znalazła się informacja o tym, kiedy zobaczymy trzeci sezon serialu fantasy "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy".
Kiedy wrócimy do Śródziemia?
Jeszcze w kwietniu portal The Hollywood Reporter ujawnił, że na trzeci sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"
przyjdzie nam krócej czekać, bo jego premiera ma mieć miejsce jeszcze w tym roku. Teraz oficjalnie potwierdził to Amazon ogłaszając, że data premiery 3. sezonu została wyznaczona na 11 listopada
oczywiście na platformie Prime Video.
Amazon twierdzi, że "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"
to jeden z największych hitów platformy Prime Video w całej jej historii. Szef działu produkcji telewizyjnej Amazon MGM Studios Peter Friedlander tak mówił wczoraj o serialu: Od samego początku ten serial ucieleśniał rozmach, ambicję i filmowy sposób opowiadania historii, które definiują największe globalne seriale Prime Video. Niezwykły odzew milionów fanów na całym świecie jasno pokazał, że ta podróż przez Śródziemie nadal porusza odbiorców, a zainteresowanie nią tylko wzrosło przed trzecim sezonem.
Show funkcjonuje jako prequel dla trylogii Petera Jacksona
. Jego akcja rozgrywa się w czasie II Ery i opowiada o kulisach powstania tytułowych pierścieni oraz Jedynego Pierścienia.
Akcja trzeciego sezonu rozgrywać się będzie po przeskoku czasowym w okresie wojny elfów z Sauronem. To wtedy pierścienie władzy trafiły do rąk śmiertelnych ras, a los Saurona związał się z królestwem Numenoru, co po wielu stuleciach będzie miało swoje tragiczne konsekwencje.
