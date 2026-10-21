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Wszystkie drogi prowadzą do tego! Zwiastun 3. sezonu "Pierścieni Władzy"

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https://www.filmweb.pl/news/%22W%C5%82adca+Pier%C5%9Bcieni%3A+Pier%C5%9Bcienie+W%C5%82adzy%22.+Amazon+pokaza%C5%82+zwiastun+3.+sezonu.+Premiera+na+Prime+Video+ju%C5%BC+w+listopadzie-169239
Wszystkie drogi prowadzą do tego! Zwiastun 3. sezonu &quot;Pierścieni Władzy&quot;
Jeden z największych przebojów platformy Prime Video powraca. Jego fani będą zachwyceni, a przeciwnicy znów będą rozpaczać. Oto bowiem do sieci trafił zwiastun 3. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy".

W listopadzie wrócimy do Śródziemia



Akcja trzeciego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z końcówki drugiego sezonu. Władza Saurona rośnie, podobnie jak determinacja jego przeciwników. Wojna ogarnia kolejne połacie Śródziemia.


W zwiastunie widzimy masę znajomych postaci. Ale są też nowości. Zobaczyć możecie jednego z Balrogów, któremu głosu użyczył Simon Pegg. Pojawiają się też Nazgnagôle. To ludzie, którzy otrzymali od Saurona Pierścienie Władzy. Dzięki tym artefaktom zyskali olbrzymią moc, ale też stopniowo ulegają wpływowi Jedynego Pierścienia, przez co w przyszłości staną się Nazgûlami.

Wśród nowych członków obsady są: Eddie Marsan jako Thrain, Andrew Richardson jako Anarion (król Gondoru) oraz Zubin Varla jako Khamûl (jeden z Nazgnagôli).

Pierwsze cztery odcinki pojawią się na platformie Prime Video 11 listopada. W kolejnych tygodniach Amazon będzie dodawał po dwa kolejne odcinki.

Zwiastun 3. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"




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