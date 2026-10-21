Wszystkie drogi prowadzą do tego! Zwiastun 3. sezonu "Pierścieni Władzy"

Jeden z największych przebojów platformy Prime Video powraca. Jego fani będą zachwyceni, a przeciwnicy znów będą rozpaczać. Oto bowiem do sieci trafił zwiastun 3. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy".
W listopadzie wrócimy do Śródziemia
Akcja trzeciego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
" rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z końcówki drugiego sezonu. Władza Saurona
rośnie, podobnie jak determinacja jego przeciwników. Wojna ogarnia kolejne połacie Śródziemia.
W zwiastunie widzimy masę znajomych postaci. Ale są też nowości. Zobaczyć możecie jednego z Balrogów, któremu głosu użyczył Simon Pegg
. Pojawiają się też Nazgnagôle. To ludzie, którzy otrzymali od Saurona
Pierścienie Władzy. Dzięki tym artefaktom zyskali olbrzymią moc, ale też stopniowo ulegają wpływowi Jedynego Pierścienia, przez co w przyszłości staną się Nazgûlami.
Wśród nowych członków obsady są: Eddie Marsan
jako Thrain, Andrew Richardson
jako Anarion (król Gondoru) oraz Zubin Varla
jako Khamûl (jeden z Nazgnagôli).
Pierwsze cztery odcinki pojawią się na platformie Prime Video 11 listopada
. W kolejnych tygodniach Amazon będzie dodawał po dwa kolejne odcinki.
Zwiastun 3. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"