"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Serial wróci szybciej, niż myślicie

Fanów serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" ucieszy wiadomość, jaką przekazał portal The Hollywood Reporter. Otóż trzeci sezon pojawi się na platformie Prime Video wcześniej, niż się tego dotąd spodziewano.
Kiedy premiera 3. sezonu "Pierścieni Władzy"?
Zdjęcia do trzeciego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"
zakończyły się jeszcze w ubiegłym roku. Jednak większość osób oczekiwała, że premiera odbędzie się w I połowie 2027 roku ze względu na długi okres postprodukcyjny przeznaczony w szczególności na efekty specjalne.
Portal The Hollywood Reporter twierdzi jednak, że "Pierścienie Władzy"
wrócą wcześniej, bo jeszcze w tym roku
. Niestety portal nie podaje dokładnej daty.
Czym są "Pierścienie Władzy"?
Amazon kupił prawa do realizacji serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"
za olbrzymią kwotę. Prawa dotyczą trylogii Tolkiena (wraz z dodatkami), ale nie "Silmarillionu".
Show funkcjonuje jako prequel dla trylogii Petera Jacksona
. Jego akcja rozgrywa się w czasie II Ery i opowiada o kulisach powstania tytułowych pierścieni oraz Jedynego Pierścienia.
Akcja trzeciego sezonu rozgrywać się będzie po przeskoku czasowym w okresie wojny elfów z Sauronem. To wtedy pierścienie władzy trafiły do rąk śmiertelnych ras, a los Saurona związał się z królestwem Numenoru, co po wielu stuleciach będzie miało swoje tragiczne konsekwencje. Charlie Vickers
powróci jako Sauron
, Morfydd Clark
jako Galadriela
, a Robert Aramayo
jako Elrond
. Wśród nowych członków obsady są: Jamie Campbell Bower
, Eddie Marsan
, Andrew Richardson
, Zubin Varla
i Adam Young
.
Zwiastun serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"