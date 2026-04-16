Gwiazdy "Władców Wszechświata" promowały film na CinemaConie. Pokazano nowy fragment
Filmy

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22W%C5%82adcy+Wszech%C5%9Bwiata%22%3A+Nicholas+Galitzine%2C+Camila+Mendes+i+Travis+Knight+promowali+film+na+CinemaConie-166126
Wśród wielu nadchodzących filmów promowanych na odbywającym się w Las Vegas CinemaConie nie zabrakło także widowiska "Władcy Wszechświata". Nowe materiały zaprezentowały gwiazdy filmu - Nicholas Galitzine i Camila Mendes oraz reżyser Travis Knight.

GettyImages-2271558694.jpg Getty Images © Stewart Cook


Produkcja studia Amazon MGM Studios trafi do kin 5 czerwca i będzie pełnometrażową adaptacją kultowej linii zabawek firmy Mattel. W filmie Mendes wciela się w Teelę, a Jared Leto gra złowrogiego Szkieletora. Główną rolę Adama, czyli He-Mana, otrzymał Galitzine.

Podczas prezentacji Mendes z przymrużeniem oka zapowiedziała, że w filmie jest "mnóstwo mięśni; więcej, niż potrzeba". Aktorka podkreśliła jednak, że pod warstwą widowiska kryje się bardziej uniwersalna historia: o chłopaku, który nie wierzy, że jest wystarczająco dobry. Z kolei Knight przyznał, że "Władcy Wszechświata" to projekt bardzo osobisty - jako dziecko był wielkim fanem tej marki.

Pokazany materiał wprowadził widzów w historię Adama. W jednej ze scen bohater zostaje zaatakowany przez Beast Mana, by chwilę później zostać uratowanym przez Teelę, która próbuje przekonać go do powrotu do domu i dopytuje, czy jej nie pamięta.

W obsadzie znaleźli się także Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto, Alison Brie jako Wiedźma, Idris Elba jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson jako Żelaznoszczęki, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, James Purefoy jako Król Randor, Charlotte Riley jako Królowa Marlena oraz Kojo Attah jako Tri-Klops.

Polską premierę zaplanowano na 5 czerwca.

"Władcy Wszechświata" - zwiastun



