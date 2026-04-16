Gwiazdy "Władców Wszechświata" promowały film na CinemaConie. Pokazano nowy fragment

Wśród wielu nadchodzących filmów promowanych na odbywającym się w Las Vegas CinemaConie nie zabrakło także widowiska "Władcy Wszechświata". Nowe materiały zaprezentowały gwiazdy filmu - Nicholas Galitzine i Camila Mendes oraz reżyser Travis Knight.
Produkcja studia Amazon MGM Studios trafi do kin 5 czerwca i będzie pełnometrażową adaptacją kultowej linii zabawek firmy Mattel. W filmie Mendes
wciela się w Teelę, a Jared Leto
gra złowrogiego Szkieletora. Główną rolę Adama, czyli He-Mana, otrzymał Galitzine
. Podczas prezentacji Mendes z przymrużeniem oka zapowiedziała, że w filmie jest "mnóstwo mięśni; więcej, niż potrzeba". Aktorka podkreśliła jednak, że pod warstwą widowiska kryje się bardziej uniwersalna historia: o chłopaku, który nie wierzy, że jest wystarczająco dobry
. Z kolei Knight
przyznał, że "Władcy Wszechświata
" to projekt bardzo osobisty - jako dziecko był wielkim fanem tej marki. Pokazany materiał wprowadził widzów w historię Adama. W jednej ze scen bohater zostaje zaatakowany przez Beast Mana, by chwilę później zostać uratowanym przez Teelę, która próbuje przekonać go do powrotu do domu i dopytuje, czy jej nie pamięta.
W obsadzie znaleźli się także Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson
jako Fisto, Alison Brie
jako Wiedźma, Idris Elba
jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson
jako Żelaznoszczęki, Hafthor Bjornsson
jako Goat Man, James Purefoy
jako Król Randor, Charlotte Riley
jako Królowa Marlena oraz Kojo Attah
jako Tri-Klops.
