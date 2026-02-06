Newsy Filmy "Władcy Wszechświata" będą dumnie głupkowaci? Są nowe zdjęcia
Filmy

"Władcy Wszechświata" będą dumnie głupkowaci? Są nowe zdjęcia

Empire Online / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22W%C5%82adcy+Wszech%C5%9Bwiata%22+b%C4%99d%C4%85+dumnie+g%C5%82upkowaci+S%C4%85+nowe+zdj%C4%99cia-165062
&quot;Władcy Wszechświata&quot; będą dumnie głupkowaci? Są nowe zdjęcia
źródło: Materiały prasowe
"Władcy Wszechświata" będą obnosić się ze swoją głupkowatością? Tak zapowiedział właśnie reżyser Travis Knight. Zobaczcie ujawnione przez "Empire" nowe zdjęcia z nadchodzącego filmu – i oceńcie, czy zgadzają się z zapowiedzią twórcy.  


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
  

Jakie wyzwania niosą ze sobą "Władcy Wszechświata"?




Jest w tym nieodłączna głupota. Przyznajemy to i bierzemy to na klatę, powiedział reżyser Travis Knight o "Władcach Wszechświata" w wywiadzie z magazynem "Empire". Szczerze mówiąc, uważam, że to zaleta. Wpletliśmy to w scenariusz, żeby przygotować lepiej współczesną publiczność. Na przykład: dlaczego ta postać ma tak idiotyczne imię? Cóż, w toku filmu, pokażemy ci, dlaczego.


Reżyser zdradził też, jakim wyzwaniem było znalezienie właściwego aktora do roli He-Mana: Nie szukałem ciała. Szukałem duszy. Potrzebowałem kogoś, kto odda ducha postaci, kto będzie zabawny, uroczy i wrażliwy, a zarazem będzie wiarygodny jako bohater kina akcji. Bo to postać, która ma dwie strony: Adam reprezentuje empatię, a He-Man – siłę.


Wcielający się w He-Mana Nicholas Galitzine powiedział o swoim przygotowaniu do roli: Myślę, że każdy, kto zobaczy tę ikoniczną sylwetkę, uzna ją za niezwykle zniechęcającą. Animowana wersja zawstydziłaby nawet Arnolda Schwarzeneggera. Te proporcje, mini talia, szerokie bary... Miałem cztery albo pięć miesięcy na dojście do formy. To była najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem.

Co wiemy o filmie "Władcy Wszechświata"?



"Władcy Wszechświata" to najnowsza wersja historii księcia Adama z Eternii, który za sprawą magicznego miecza i mocy Posępnego Czerepu zmienia się w He-Mana, by walczyć ze Szkieletorem i jego złowrogimi poplecznikami. 

Reżyserem widowiska jest Travis Knight ("Kubo i dwie struny", "Bumblebee"), a scenarzystą Chris Butler.
   
Gwiazdą widowiska jest Nicholas Galitzine. W obsadzie są również: Jared Leto jako Szkieletor, Camila Mendes jako Teela, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto, Alison Brie jako Wiedźma, Idris Elba jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson jako Żelaznoszczęki, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, James Purefoy jako Król Randor, Charlotte Riley jako Królowa Marlena i Kojo Attah jako Tri-Klops.

"Masters of the Universe" trafi do kin w czerwcu 2026 roku.

"Władcy Wszechświata" – pierwszy zwiastun



Powiązane artykuły Władcy Wszechświata

Zobacz wszystkie artykuły

Władcy Wszechświata  (2026)

 Władcy Wszechświata

Władcy Wszechświata  (1987)

 Władcy Wszechświata

He-Man i Władcy Wszechświata  (1983)

 He-Man i Władcy Wszechświata

Władcy wszechświata: Objawienie  (2021)

 Władcy wszechświata: Objawienie

Najnowsze Newsy

Filmy

Chalamet żałował, że żałował występu w filmie Allena?

3 komentarze
Gry

Bethesda i MachineGames odkrywają karty - Switch 2 z potężnym wsparciem wydawcy

Filmy

To ON zostanie nowym doktorem Caligari?

4 komentarze
Filmy

Javier Bardem i Kate Hudson zakochają się w sobie w Paryżu

2 komentarze
VOD Seriale

Jeremy Strong zmierzy się z kościelnym skandalem

Filmy

Chris Hemsworth zamiast Tatuma w nadchodzącym filmie kryminalnym

Filmy

Gwiazda "Wikingów" w filmie o organizacji humanitarnej

4 komentarze