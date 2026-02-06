"Władcy Wszechświata" będą dumnie głupkowaci? Są nowe zdjęcia

"Władcy Wszechświata" będą obnosić się ze swoją głupkowatością? Tak zapowiedział właśnie reżyser Travis Knight. Zobaczcie ujawnione przez "Empire" nowe zdjęcia z nadchodzącego filmu – i oceńcie, czy zgadzają się z zapowiedzią twórcy. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Jakie wyzwania niosą ze sobą "Władcy Wszechświata"? Jest w tym nieodłączna głupota. Przyznajemy to i bierzemy to na klatę
, powiedział reżyser Travis Knight
o "Władcach Wszechświata
" w wywiadzie z magazynem "Empire". Szczerze mówiąc, uważam, że to zaleta. Wpletliśmy to w scenariusz, żeby przygotować lepiej współczesną publiczność. Na przykład: dlaczego ta postać ma tak idiotyczne imię? Cóż, w toku filmu, pokażemy ci, dlaczego.
Reżyser zdradził też, jakim wyzwaniem było znalezienie właściwego aktora do roli He-Mana
: Nie szukałem ciała. Szukałem duszy. Potrzebowałem kogoś, kto odda ducha postaci, kto będzie zabawny, uroczy i wrażliwy, a zarazem będzie wiarygodny jako bohater kina akcji. Bo to postać, która ma dwie strony: Adam reprezentuje empatię, a He-Man – siłę.
Wcielający się w He-Mana Nicholas Galitzine
powiedział o swoim przygotowaniu do roli: Myślę, że każdy, kto zobaczy tę ikoniczną sylwetkę, uzna ją za niezwykle zniechęcającą. Animowana wersja zawstydziłaby nawet Arnolda Schwarzeneggera. Te proporcje, mini talia, szerokie bary... Miałem cztery albo pięć miesięcy na dojście do formy. To była najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem.
Co wiemy o filmie "Władcy Wszechświata"? "Władcy Wszechświata"
to najnowsza wersja historii księcia Adama z Eternii, który za sprawą magicznego miecza i mocy Posępnego Czerepu zmienia się w He-Mana
, by walczyć ze Szkieletorem i jego złowrogimi poplecznikami.
Reżyserem widowiska jest Travis Knight
("Kubo i dwie struny
", "Bumblebee
"), a scenarzystą Chris Butler
.
Gwiazdą widowiska jest Nicholas Galitzine
. W obsadzie są również: Jared Leto
jako Szkieletor, Camila Mendes
jako Teela, Morena Baccarin
jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson
jako Fisto, Alison Brie
jako Wiedźma, Idris Elba
jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson
jako Żelaznoszczęki, Hafthor Bjornsson
jako Goat Man, James Purefoy
jako Król Randor, Charlotte Riley
jako Królowa Marlena i Kojo Attah
jako Tri-Klops.
"Masters of the Universe
" trafi do kin w czerwcu 2026 roku.
"Władcy Wszechświata" – pierwszy zwiastun