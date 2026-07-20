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"Władcy Wszechświata" w Prime Video. Wiemy, kiedy premiera

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&quot;Władcy Wszechświata&quot; w Prime Video. Wiemy, kiedy premiera
"Władcy Wszechświata" trafili do kin na początku czerwca i od tamtej pory zarobili na całym świecie zaledwie 113 milionów dolarów przy 170-milionowym budżecie. Być może w streamingu film odniesie większy sukces. 

"Władcy Wszechświata online



Jeśli nie zdążyliście obejrzeć "Władców Wszechświata" w kinie, już za moment będziecie mogli nadrobić tę zaległość na małym ekranie. Inspirowane zabawkami Mattela widowisko zadebiutuje na platformie Prime Video w najbliższą środę - 22 lipca.  

Główny bohater filmu - młodziutki książę Eternii Adam - musi opuścić rodzinną krainę i zamieszkać na Ziemi. W wyniku splotu feralnych zdarzeń następca trony traci Miecz Mocy Posępnego Czerepu, legendarny oręż należący do jego przodków. Dwadzieścia lat później dorosły już Adam odnajduje zaginioną broń i powraca do swojego królestwa. 


Na miejscu zastaje pogrążony w mroku świat, nad którym władzę sprawuje zły Szkieletor. Aby ocalić ojczyznę i jej mieszkańców, Adam musi zjednoczyć rozproszone frakcje stawiające opór tyranowi oraz przyjąć tożsamość He-Mana. Tylko wtedy będzie w stanie w pełni wykorzystać moc Posępnego Czerepu i stanąć do decydującej walki o los Eternii.

Główną rolę w filmie zagrał Nicholas Galitzine. W obsadzie są też: Camila Mendes jako Teela, Jared Leto jako Szkieletor, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto, Alison Brie jako Wiedźma, Idris Elba jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson jako Żelaznoszczęki, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, James Purefoy jako Król Randor, Charlotte Riley jako Królowa Marlena oraz Kojo Attah jako Tri-Klops. 

 Za kamerą stanął reżyser "Bumblebee" Travis Knight.

"Władcy Wszechświata: zwiastun



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