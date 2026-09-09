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Nadjeżdża "Włoska robota 2". Kto stara się o stołek reżysera?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22W%C5%82oska+robota+2%22%3A+Paul+Feig+za+sterami+sequela-168518
Nadjeżdża &quot;Włoska robota 2&quot;. Kto stara się o stołek reżysera?
źródło: materialy promocyjne
O sequelu "Włoskiej roboty" mówiło się przed laty, ale wszystko wskazywało na to, że projekt został pogrzebany (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Studio Paramount niespodziewanie postanowiło go jednak reanimować. Tytuł już budzi zainteresowanie w Hollywood. Wiemy, kto ma oko na stanowisko reżysera. 

Paul Feig za sterami "Włoskiej roboty 2"


Jak podaje Deadline, studio Paramount planuje kontynuację "Włoskiej roboty". Projekt jest na bardzo wczesnym etapie produkcji (trwają poszukiwania scenarzystów); nie wiadomo, czy będzie miał coś wspólnego z porzuconą przed laty "Brazilian Job". Stanowisko reżysera negocjuje Paul Feig (na zdjęciu niżej). Na razie nie wiadomo, czy gwiazdy filmu z 2003 roku powrócą do swoich ról. 

GettyImages-2276150019.jpg Getty Images © Michael Tullberg

Skąd znamy Paula Feige'a?


Paul Feig to amerykański reżyser, scenarzysta i producent. W jego CV znajdziemy komedie kryminalne ("Gorący towar", "Agentka", "Zwyczajna przysługa"), romantyczne ("Druhny", "Last Christmas") oraz sci-fi i fantasy ("Ghostbusters. Pogromcy duchów", "Akademia Dobra i Zła"). Aktualnie jego filmografię zamyka "Pomoc domowa" – adaptacja powieści Freidy McFadden z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried w rolach głównych. Aktualnie trwają przygotowania do produkcji sequela zatytułowanego "The Housemaid's Secret". Feig przymierza się też do realizacji musicalu "Mamma Mia! 3" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ) oraz horroru "Detention" (więcej TUTAJ).

Zobacz zwiastun "Włoskiej roboty"


"Włoska robota" w reżyserii F. Gary'ego Graya to remake komedii kryminalnej z 1969 roku z Michaelem Caine'em w roli głównej. W Charliego Crockera – geniusza złodziejskiego fachu – wcielił się Mark Wahlberg, któremu towarzyszyli Charlize Theron, Donald SutherlandSeth GreenJason StathamYasiin Bey i Edward Norton. Przypominamy zwiastun: 


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