"Wśród Nocnej Ciszy": ogłaszamy obsadę serialu HBO o zbrodni połanieckiej

W listopadzie w HBO Max zadebiutuje nowy serial kryminalny Jana Holoubka pt. "Wśród Nocnej Ciszy". To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o szokującej zbrodni, zmowie milczenia oraz o ludziach gotowych poświęcić wszystko, by dotrzeć do prawdy i wymierzyć sprawiedliwość. Dziś jako pierwsi w Polsce ogłaszamy pełną obsadę wstrząsającej produkcji. Mamy dla Was również nieprezentowane wcześniej zdjęcia z serialu.
"Wśród Nocnej Ciszy": zbrodnia, która wstrząsnęła Polską
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat.
Nikt nic nie widział. Albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi - mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale… matka ofiar i młody śledczy Maczek nie wierzą w przypadek. On ryzykuje karierę, ona - chce wiedzieć, jak było naprawdę. Im bardziej zagłębiają się w sprawę, tym więcej szokujących informacji wychodzi na jaw. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo.
"Wśród Nocnej Ciszy": kogo zobaczymy na ekranie?
W serialu "Wśród Nocnej Ciszy
" pierwszoplanową rolę odgrywa bohater zbiorowy. Pod okiem Jana Holoubka
i Macieja Kowalewskiego
przed kamerą stanęła imponująca plejada polskich aktorów. W serialu zobaczymy: Łukasza Simlata
(sołtys Lech Wojda), Jędrzeja Hycnara
(śledczy Henryk Maczek), Magdalenę Biegańską
(matka ofiar Zdzisława Kaleta), Justynę Wasilewską
(siostra Wojdy, Irena Karaś), Tomasza Schuchardta
(prokurator Kiełczkowski), Adama Woronowicza
(Władysław Kaleta), Ewelinę Starejki
(żona sołtysa, Roma Wojda), Tomasza Włosoka
(Stanisław Kula), Dariusza Chojnackiego
(mechanik, Ryszard Mitek), Artura Paczesnego
(Wojciech Dąbrowski), Karolinę Kowalską
(Aśka), Kacpra Sasina
(Józef Karaś), Andrzeja Popiela
(Sławomir Łaba), Krzysztofa Surówkę
(rolnik Boguś), Nel Kaczmarek
(Krystyna Matuszek), Mateusza Górskiego
(Stanisław Matuszek), Marię Kanię
(Matka Stasia), Marcina Bosaka
(Ojciec Stasia) i Natana Horodeckiego (Staś).
Obok nich wystąpią także: Michał Żurawski
, Michał Pawlik
, Barbara Wypych
, Marek Siudym
, Mariusz Jakus
, Sebastian Stankiewicz
, Sebastian Pawlak
, Krzysztof Wieszczek
, Anna Korzeniecka
, Barbara Jonak
, Agnieszka Radzikowska
, Rozalia Rusak
, Bernadetta Statkiewicz
, Modest Ruciński
, Hubert Miłkowski
, Joanna Balasz
, Łukasz Garlicki
i inni.
Scenariusz inspirowany reportażem Wiesława Łuki “Nie oświadczam się" napisał Maciej Kowalewski
(odcinek 1. do spółki z Piotrem Konstantinowem
). Reżyserem formatującym serialu jest Jan Holoubek
. Piąty odcinek wyreżyserował Maciej Kowalewski
. Za zdjęcia odpowiada Maciej Sobieraj
, zaś za montaż Rafał Listopad
. Scenografię stworzył Marek Warszewski
, kostiumy zaprojektowała Weronika Orlińska
, a charakteryzuje Mirela Zawiszewska. Reżyserką obsady jest Żywia Kosińska.
Serial "Wśród Nocnej Ciszy
" produkowany jest przez Lulu Production na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery dla platformy HBO Max. Producentami są: Olga
i Bartosz
Cerkascy (Lulu Production) oraz Katarzyna Czarnecka (TVN WBD), a producentem nadzorującym HBO - Bogumił Lipski
.