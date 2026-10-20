"Wśród nocnej ciszy": Pełny zwiastun nowego serialu twórcy "Wielkiej wody"

"Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka to jedna z najbardziej wyczekiwanych serialowych premier przyszłego miesiąca. Odpowiedzialne za produkcję HBO Max udostępniło pierwszy pełny zwiastun.
"Wśród nocnej ciszy": Zwiastun nowego serialu Jana Holoubka
Sześcioodcinkowy miniserial "Wśród nocnej ciszy
" zadebiutuje na HBO Max 13 listopada. Kolejne epizody będą się pojawiać co tydzień. Zwiastun znajdziecie poniżej:
W oficjalnym opisie czytamy: Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat. Nikt nic nie widział. Albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi – mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale… matka ofiar i młody śledczy Maczek nie wierzą w przypadek. Oboje desperacko szukają prawdy. On stawia na szali swoją karierę, ona nie potrafi pogodzić się z utratą i nie spocznie, dopóki nie znajdzie odpowiedzi. Im bardziej zagłębiają się w sprawę, tym więcej szokujących informacji wychodzi na jaw. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo…
Inspiracją dla serialu były prawdziwe wydarzenia opisane w reportażu Wiesława Łuki pt. "Nie oświadczam się". W obsadzie znaleźli się m.in. Łukasz Simlat
, Jędrzej Hycnar
, Magdalena Biegańska
, Tomasz Schuchardt
, Nel Kaczmarek
i Tomasz Włosok
.
Materiały promocyjne. Fot. Marcin Makowski
Skąd znamy Jana Holoubka?
Jan Holoubek zyskał uznanie jako autor opartych na faktach filmów i seriali: "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy
", "Wielkiej wody
" czy "Heweliusza
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Rojst
" czy "Doppelgänger. Sobowtór"
. Na tegorocznym festiwalu w Toronto zadebiutował jego film "Dziki, dziki wschód
", który następnie był pokazywany na festiwalu w Gdyni, a na ekrany kin trafi w styczniu.