Newsy "Wśród nocnej ciszy": Pełny zwiastun nowego serialu twórcy "Wielkiej wody"
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"Wśród nocnej ciszy": Pełny zwiastun nowego serialu twórcy "Wielkiej wody"

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https://www.filmweb.pl/news/%22W%C5%9Br%C3%B3d+nocnej+ciszy%22%3A+HBO+Max+prezentuje+zwiastun+nowego+serialu+Jana+Holoubka-169216
&quot;Wśród nocnej ciszy&quot;: Pełny zwiastun nowego serialu twórcy &quot;Wielkiej wody&quot;
źródło: materialy promocyjne
"Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka to jedna z najbardziej wyczekiwanych serialowych premier przyszłego miesiąca. Odpowiedzialne za produkcję HBO Max udostępniło pierwszy pełny zwiastun.

"Wśród nocnej ciszy": Zwiastun nowego serialu Jana Holoubka


Sześcioodcinkowy miniserial "Wśród nocnej ciszy" zadebiutuje na HBO Max 13 listopada. Kolejne epizody będą się pojawiać co tydzień. Zwiastun znajdziecie poniżej:



W oficjalnym opisie czytamy: 

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat. Nikt nic nie widział. Albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi – mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale… matka ofiar i młody śledczy Maczek nie wierzą w przypadek. Oboje desperacko szukają prawdy. On stawia na szali swoją karierę, ona nie potrafi pogodzić się z utratą i nie spocznie, dopóki nie znajdzie odpowiedzi. Im bardziej zagłębiają się w sprawę, tym więcej szokujących informacji wychodzi na jaw. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo…

Inspiracją dla serialu były prawdziwe wydarzenia opisane w reportażu Wiesława Łuki pt. "Nie oświadczam się". W obsadzie znaleźli się m.in. Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar, Magdalena Biegańska, Tomasz SchuchardtNel Kaczmarek i Tomasz Włosok.

Materiały promocyjne. Fot. Marcin Makowski

Skąd znamy Jana Holoubka?


Jan Holoubek zyskał uznanie jako autor opartych na faktach filmów i seriali: "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy", "Wielkiej wody" czy "Heweliusza". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Rojst" czy "Doppelgänger. Sobowtór". Na tegorocznym festiwalu w Toronto zadebiutował jego film "Dziki, dziki wschód", który następnie był pokazywany na festiwalu w Gdyni, a na ekrany kin trafi w styczniu. 

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