"Wśród nocnej ciszy": Serial w reżyserii Jana Holoubka już w HBO Max

Są noce, które zostają z nami na zawsze. Są historie, które nie kończą się wraz z tragedią. HBO Max prezentuje oficjalny trailer "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka. Dramat kryminalny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami jest już dostępny w serwisie!
W 50. rocznicę wydarzeń, które na zawsze zapisały się w czarnej księdze zbrodni PRL, HBO wraca do historii, która do dziś budzi emocje. Serial "Wśród nocnej ciszy
" w reżyserii Jana Holoubka
, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i oparty na reportażu Wiesława Łuki
"Nie oświadczam się", opowiada o zmowie milczenia, śmierci, która nigdy nie powinna była się wydarzyć, oraz o ludziach gotowych poświęcić wszystko, by dotrzeć do prawdy i wymierzyć sprawiedliwość.
Za każdą twarzą kryje się historia. Za każdym milczeniem powód. A prawda dla każdego może wyglądać inaczej. Poznajcie bohaterów uwikłanych w zbrodnię i śledztwo, które wystawi na próbę ich lojalność, odwagę i sumienie. Lech Wojda (Łukasz Simlat)
Najbogatszy gospodarz w Zrębinie. Sołtys i nieformalny przywódca lokalnej społeczności. Dla mieszkańców jest kimś więcej niż przedstawicielem władzy. Pomaga załatwiać sprawy w urzędach, służy radą i potrafi znaleźć wyjście z sytuacji, w których inni pozostają bezradni. Pozycja, jaką przez lata zbudował, sprawiła, że we wsi zaczęto nazywać go "królem Lechem".
Wojda to człowiek o silnym charakterze, pewny siebie i przyzwyczajony do tego, że jego zdanie ma znaczenie. Potrafi być opiekuńczy i serdeczny, ale równie trudno przychodzi mu zaakceptować sprzeciw czy sytuację, nad którą nie ma kontroli. Jest głęboko wierzący i mocno związany z rodziną. Szczególnym uczuciem darzy matkę Judytę, żonę Romę i siostrę Irenę, wobec córek i zięciów pozostaje natomiast wymagający. Rodzina, wiara i pozycja we wsi tworzą świat, którego Wojda strzeże z ogromną determinacją. Zdzisława Kaleta (Magdalena Biegańska)
Rolniczka, gospodyni, matka Krysi i Miecia. Twarda, odważna i nieustępliwa kobieta, dla której rodzina jest najważniejsza. Ma silny charakter, zdrowy rozsądek i jasno określone zasady. Kocha męża, choć nie zawsze patrzą na świat w ten sam sposób.
Śmierć dzieci wystawia ją na najcięższą z możliwych prób. Zdzisława nie szuka jednak zemsty. Chce przede wszystkim poznać prawdę o tym, co wydarzyło się tamtej nocy, nawet jeśli oznacza to konieczność ponownego zmierzenia się z bólem. Nie daje się zastraszyć ani łatwo przekonać do cudzej wersji wydarzeń. Jej determinacja i potrzeba poznania prawdy stają się siłą, która nie pozwala jej się poddać. Henryk Maczek (Jędrzej Hycnar)
Kapitan milicji, szef tarnobrzeskiego wojewódzkiego zespołu śledczego. Doświadczony, inteligentny i ambitny śledczy, dla którego praca jest czymś więcej niż zawodem. W sprawie tragedii w Zrębinie od początku dąży do poznania prawdy, nawet kiedy kolejne tropy prowadzą go w coraz bardziej nieoczywiste miejsca. Wie również, że rozwiązanie tak głośnej sprawy może stać się dla niego szansą na zawodowe wybicie się i awans.
Ideowiec, ale nie naiwny. Potrafi działać niekonwencjonalnie, balansując na granicy tego, na co pozwalają procedury, jeśli wierzy, że przybliży go to do rozwiązania sprawy. Niełatwo odpuszcza i jeszcze trudniej godzi się z sytuacją, w której ktoś próbuje narzucić mu wygodną wersję wydarzeń.
Prywatnie jest kochającym mężem Eli (Barbara Wypych
), która jest dla niego ogromnym wsparciem, oraz świeżo upieczonym ojcem. Narodziny dziecka sprawiają, że jeszcze mocniej angażuje się emocjonalnie w śledztwo dotyczące śmierci Krysi, która w chwili tragedii sama spodziewała się dziecka. Irena Karaś (Justyna Wasilewska)
Ukochana siostra Lecha Wojdy. Gospodyni domowa i ceniona w całej okolicy kucharka, znana z przygotowywania wesel, chrzcin i styp. Energiczna, temperamentna i pewna siebie, potrafi zjednywać sobie ludzi i być duszą towarzystwa. Kiedy jednak ktoś wejdzie jej w drogę, spod pogodnego usposobienia wyłania się znacznie bardziej demoniczne oblicze.
Najważniejszą osobą w jej życiu jest brat. Irenę i Lecha łączy wyjątkowo silna więź. Są wobec siebie bezgranicznie lojalni i oboje wiedzą, że w trudnej sytuacji mogą na siebie liczyć. Dla Lecha jest gotowa zrobić niemal wszystko, a jego krzywdę traktuje jak własną. Ma na brata ogromny wpływ, ale sama także pozostaje pod jego silnym oddziaływaniem.
Jak cała rodzina Wojdów jest bogobojna i mocno przywiązana do wiary, która stanowi ważną część jej codzienności i świata wartości. Męża, Józefa, kocha na swój sposób, jednak to relacja z bratem zajmuje w jej życiu szczególne miejsce. Dumna i zapalczywa, nie należy do osób, które łatwo zapominają. W jej świecie pewne krzywdy zostają na zawsze, a przebaczenie ma swoje granice. Władysław Kaleta (Adam Woronowicz)
Rolnik, mąż Zdzisławy, ojciec Krysi i Miecia. Wrażliwy, rodzinny i mocno przywiązany do najbliższych. Lubi czasem zajrzeć do kieliszka i postawić na swoim, ale nie jest człowiekiem, który szuka konfliktów. Woli patrzeć przed siebie niż rozpamiętywać dawne krzywdy i znacznie łatwiej niż jego żona gotów jest zostawić przeszłość za sobą.
Ze Zdzisławą nie zawsze się zgadza. Oboje mają silne charaktery i potrafią się spierać, jednak łączy ich głęboka więź i miłość do rodziny. W najtrudniejszych chwilach Władek pozostaje przy żonie, nawet jeśli każde z nich inaczej próbuje poradzić sobie z tym, co ich spotkało.
Tragedia, która dotyka rodzinę Kaletów, wystawia jego wrażliwość na najcięższą próbę. Władek niełatwo godzi się z tym, co burzy jego dotychczasowy świat i zmusza go do powrotu do bolesnych wydarzeń. Choć często wybiera spokój zamiast konfrontacji, pod jego łagodnym usposobieniem kryje się siła, której nie należy lekceważyć. Roma Wojda (Ewelina Starejki)
Żona Lecha Wojdy, gospodyni domowa i kobieta mocno oddana rodzinie. Dumna z męża, jego pozycji i szacunku, jakim cieszy się wśród mieszkańców wsi. Lech jest dla niej nie tylko partnerem, ale też człowiekiem, u którego boku zbudowała swoje życie. Wierzy w niego, wspiera jego decyzje i potrafi dodawać mu siły.
Roma jest jego opoką. Lojalna, oddana i bezgranicznie stojąca po stronie najbliższych. Dobrze zna charakter Lecha, wie, jak do niego dotrzeć, kiedy go wesprzeć, a kiedy zmotywować do działania. Łączy ich silna więź oparta na wzajemnym przywiązaniu i zaufaniu.
Bliska jest jej również Irena Karaś, siostra Lecha, z którą łączą ją przyjaźń i rodzinne więzi. Dla Romy rodzina jest wartością nadrzędną, a jej jedność czymś, czego gotowa jest strzec za wszelką cenę. Józef Karaś (Kacper Sasin)
Kierowca PKS w Staszowie, mąż Ireny i szwagier Lecha Wojdy. Człowiek silny, twardy i małomówny, który rzadko zdradza swoje emocje. Wżenił się w zamożną i wpływową rodzinę Wojdów, dlatego szczególnie zależy mu na tym, by być jej potrzebnym i zasługiwać na swoje miejsce u jej boku.
Oddany żonie, pozostaje również pod silnym wpływem jej brata. Lech jest dla niego niekwestionowanym autorytetem, a jego zdanie i akceptacja mają dla Karasia ogromne znaczenie. Przyzwyczajony do wykonywania tego, czego oczekują od niego najbliżsi, rzadko otwarcie się im przeciwstawia.
Dyskretny, czujny i uważny. Jest dobrym obserwatorem, który więcej dostrzega, niż mówi. Jego przenikliwe, chłodne spojrzenie potrafi wzbudzić niepokój, a u niejednego także lęk. Pod pozornym spokojem trudno odgadnąć, co naprawdę myśli. Jego siła i twardość nie zawsze jednak oznaczają niezależność, szczególnie gdy w grę wchodzi lojalność wobec rodziny. Stanisław Kula (Tomasz Włosok)
Mechanik samochodowy w bazie PKS w Staszowie, mąż Maliny (Rozalia Rusak
), córki Lecha Wojdy. Przykładny mąż, dobry gospodarz, człowiek silny i pewny siebie. Rodzina jest dla niego jednym z najważniejszych punktów odniesienia, a wejście do rodziny Wojdów oznacza również przyjęcie panujących w niej zasad i hierarchii. Jak pozostali jej członkowie jest głęboko wierzący i praktykujący.
Wobec Lecha pozostaje lojalny i przyzwyczajony do respektowania jego zdania. Wojda jest dla niego teściem, ale też naturalnym autorytetem, którego pozycji trudno nie uznawać. Kula nie jest jednak człowiekiem całkowicie podporządkowanym. Odważny, porywczy i temperamentny, w chwilach emocji potrafi powiedzieć, co naprawdę myśli, nawet jeśli oznacza to sprzeciw wobec Lecha. Sławomir Łaba (Andrzej Popiel)
Zawodowy kierowca i taksówkarz, mąż Oktawii (Bernadetta Statkiewicz
), córki Lecha Wojdy. Samochód, którym zarabia na życie, zawdzięcza teściowi, dla którego pozostaje również kierowcą na jego usługach. Małomówny, cichy i raczej trzymający się na uboczu. Pod powściągliwością skrywa jednak wrażliwą naturę.
Lojalny wobec rodziny, zna panujące w niej zasady i wie, że to Wojda rozdaje karty. Nie zawsze się z nim zgadza i zdarzają mu się chwile zwątpienia, ale ostatecznie podporządkowuje się jego woli i robi to, czego się od niego oczekuje. Ma też bardziej zabawową stronę i chętnie korzysta z okazji do wspólnej biesiady. Wojciech Dąbrowski (Artur Paczesny)
Kierowca PKS w Staszowie. Żonaty, choć ma słabość do kobiet i lubi dobrą zabawę. Cwaniak, który potrafi odnaleźć się w różnych sytuacjach i przede wszystkim zadbać o własny interes. Sprytny i pewny siebie, chętnie lawiruje między ludźmi, jeśli może coś na tym ugrać.
Nie należy do ludzi o najmocniejszym kręgosłupie moralnym. Gdy sytuacja zaczyna się komplikować, jego pewność siebie ustępuje miejsca strachowi, a najważniejsze staje się ratowanie własnej skóry. Ryszard Mitek (Dariusz Chojnacki)
Mechanik w bazie PKS w Staszowie. Cichy, wrażliwy i bojaźliwy, zdecydowanie bardziej skłonny podporządkować się silniejszym niż otwarcie im przeciwstawić. Nie ma w sobie pewności ani determinacji ludzi, którzy potrafią walczyć o swoje. W trudnych sytuacjach łatwo ulega presji, a strach często bierze górę nad tym, co sam uważa za słuszne.
Nie jest człowiekiem złym, ale brakuje mu odwagi, by zawsze postępować zgodnie z własnym sumieniem. Bogusław Żak (Krzysztof Surówka)
Rolnik pracujący w PGR w Staszowie. Najlepszy przyjaciel Krysi, od dawna skrycie w niej zakochany. Marzy, że pewnego dnia zostanie jego żoną. Jest w spektrum autyzmu, które w realiach tamtych czasów pozostaje nierozpoznane. Świat postrzega w sposób konkretny i zero-jedynkowy, z trudem radząc sobie z zachowaniami, których nie rozumie.
Silnie związany z wiarą i wyniesionymi z domu zasadami, bywa rozdarty między moralnością a własnymi pragnieniami i uczuciami. Wrażliwy i mocno związany z matką (Barbara Kurzaj
). Mimo lęku potrafi znaleźć w sobie odwagę, gdy stawką staje się to, w co naprawdę wierzy. Staś Sprzączka (Natan Horodecki)
Najlepszy przyjaciel Miecia. Bystry, spostrzegawczy chłopiec o ścisłym umyśle, zafascynowany elektroniką. Ma cechy lekkiego autyzmu, przez co nieco odstaje od swoich rówieśników i nie zawsze łatwo odnajduje się w ich świecie. Często staje się obiektem docinków i żartów innych dzieci.
Dorasta w domu z problemem alkoholowym. Od lat w trudnych sytuacjach staje w jego obronie Wojda, chroniąc go zarówno przed agresywnym ojcem, jak i dokuczającymi mu kolegami. Mimo to Staś zachowuje wobec niego charakterystyczną czujność i dystans.
Odważny, wrażliwy i obdarzony silnym poczuciem dobra i zła. Potrafi znaleźć w sobie odwagę nawet wtedy, gdy bardzo się boi. Mimo swojej przenikliwości pozostaje jednak dzieckiem, które musi mierzyć się ze światem i zachowaniami dorosłych, których nie zawsze jest w stanie zrozumieć. Mariola Sprzączka (Maria Kania)
Rolniczka, gospodyni domowa i matka Stasia. Kobieta doświadczona przez życie, zamknięta w sobie i naznaczona nieszczęśliwym małżeństwem. Sama przyszła na świat w dramatycznych okolicznościach jako dziecko poczęte w wyniku gwałtu. Tajemnica jej pochodzenia i ciężar przeszłości odcisnęły piętno na jej życiu.
Najważniejszy jest dla niej Staś, którego stara się chronić przed trudną rzeczywistością domu i problemem alkoholowym ojca. Cicha i przygaszona, nauczyła się znosić więcej, niż powinna. W świecie, w którym o wielu rzeczach się nie mówi, także ona nosi w sobie historie, które przez lata pozostają przemilczane. Ojciec Stasia (Marcin Bosak)
Mąż i ojciec, który nie radzi sobie z ciężarem rodzinnej przeszłości i pochodzeniem swojej żony. Narastające poczucie bezsilności, wstyd i presja znajdują ujście w alkoholu, w którym coraz częściej szuka ucieczki od rzeczywistości. Nienawidzi rodziny Wojdów, której obecność dodatkowo potęguje jego frustrację i poczucie upokorzenia.
Kocha żonę i syna, ale nie potrafi być dla nich bezpiecznym mężem i ojcem. Pod wpływem alkoholu staje się agresywny i stosuje wobec najbliższych przemoc. Jest człowiekiem rozdartym między uczuciami do rodziny a własnymi słabościami, nad którymi coraz częściej traci kontrolę. Aśka Kaleta (Karolina Kowalska)
Najbliższa kuzynka Krysi, córka siostry Władka Kalety. Pewna siebie, świadoma swojego uroku i zainteresowania, jakie wzbudza wśród miejscowych mężczyzn. Chętnie flirtuje i nie zawsze przejmuje się obowiązującymi we wsi zasadami czy opinią innych. Jej serce bije jednak tylko dla Staszka. Liczyła, że to właśnie ona zostanie jego żoną, ale on wybrał jej kuzynkę Krysię. Zawiedzione uczucie wciąż w niej żyje, podszyte zazdrością i poczuciem niespełnienia.
Cwana, interesowna i zaradna, potrafi dostrzec okazję tam, gdzie inni jej nie widzą, a własne pragnienia niejednokrotnie stawia ponad lojalnością wobec najbliższych. Janusz Czapla (Sebastian Pawlak)
Lekarz internista ze specjalizacją z ginekologii. Dobrze sytuowany, szanowany i wpływowy. Dzięki swojej profesji zna mieszkańców i ich historie od najbardziej intymnej strony. Widzi i wie więcej, niż ludzie mogliby przypuszczać, a przez lata staje się mimowolnym powiernikiem wielu lokalnych sekretów. Szczególną słabość ma do Krysi, która budzi w nim uczucia wykraczające poza zwykłą troskę lekarza o pacjentkę.
Stary kawaler i samotnik. Inteligentny, wrażliwy i nieco melancholijny, poza medycyną znajduje ukojenie w pisaniu poezji. Za pozycją cenionego lekarza kryje się jednak samotność, z którą coraz częściej próbuje radzić sobie przy pomocy alkoholu. Kazimierz Kiełczowski (Tomasz Schuchardt)
Prokurator wojewódzki w Tarnobrzegu i przełożony Maczka. Człowiek Partii. Skrupulatny, ambitny i wymagający, przywiązany do procedur i odpowiedzialności, jaka wiąże się z jego stanowiskiem. Sprawiedliwy, prawy i lojalny. Nie boi się trudnych decyzji, ale potrafi też przyznać, że się pomylił, gdy fakty przeczą jego wcześniejszym przekonaniom.
Początkowo wierzy w przedstawianą mu wersję wydarzeń w Zrębinie i stara się zachować wobec sprawy zawodowy dystans. Nie znosi jednak, gdy ktoś próbuje nim manipulować lub wykorzystać jego zaufanie. Kiedy odkrywa, że został oszukany, jego wyrozumiałość się kończy. Wtedy ujawniają się jego bezkompromisowość i determinacja, by doprowadzić sprawę do końca. Zbigniew Ryś (Krzysztof Wieszczek)
Śledczy operacyjny, prawa ręka Maczka. I jego prawa pięść. W przeciwieństwie do swojego przełożonego jest bardziej porywczy, bezpośredni i gotowy posunąć się dalej, jeśli ma to przynieść efekt. Podczas przesłuchań potrafi wywierać silną presję i niełatwo odpuszcza.
Nieustępliwy i bezwzględnie oddany sprawie. Wierzy, że najważniejsze jest dotarcie do prawdy, nawet jeśli droga do niej wymaga przekroczenia granic, do których Maczek podchodzi z większą ostrożnością. Tam, gdzie Maczek analizuje i kalkuluje, on najchętniej przechodzi do działania. Bolesław Baka (Michał Żurawski)
Gwiazda krakowskiej adwokatury i jeden z najbardziej cenionych, a zarazem najdroższych obrońców w kraju. Błyskotliwy, pewny siebie i doskonale świadomy własnych umiejętności. Na sali sądowej szybko przejmuje inicjatywę, potrafi wykorzystać najmniejszą słabość przeciwnika i zasiać wątpliwość tam, gdzie wszystko wydawało się już przesądzone.
Ambitny i nastawiony na sukces. Lubi rozgłos, zainteresowanie mediów i prestiż, jaki przynoszą mu głośne sprawy. Wie, jak zrobić wrażenie zarówno na sali sądowej, jak i poza nią. Dla swoich klientów jest bezkompromisowym obrońcą, a dla oskarżenia przeciwnikiem, którego nie sposób lekceważyć. Wiesław Łuka (Michał Pawlik)
Dziennikarz warszawskiego tygodnika "Życie i Prawo". Utalentowany autor, obdarzony świetnym słuchem na język i historie zwykłych ludzi. Empatyczny, kontaktowy i dociekliwy. Potrafi słuchać i zdobywać zaufanie rozmówców, dzięki czemu często dowiaduje się więcej, niż początkowo chcieliby mu powiedzieć.
Jako dziennikarz z Warszawy jest świadomy pozycji, jaką daje mu zawód, oraz wrażenia, jakie wywołuje jego obecność. Lubi rozgłos i widok własnego nazwiska w druku, a zawodowa ambicja jest dla niego równie naturalna jak potrzeba dotarcia do prawdy. Mimo tej próżności pozostaje dobrym dziennikarzem i człowiekiem, który nie traci z oczu ludzi stojących za opisywaną historią. Krysia Matuszek (Nel Kaczmarek) i Stanisław Matuszek (Mateusz Górski)
Krysia jest jedną z ofiar tragedii, która wstrząsa lokalną społecznością. Pierworodna córka Zdzisławy i Władka Kaletów. Młoda mężatka, spodziewająca się pierwszego dziecka. Rezolutna, pewna siebie i niezależna. Wie, czego chce i nie boi się mówić tego wprost, czasem także dosadnie.
Krysia przyciąga uwagę mężczyzn, ale pozostaje oddana mężowi, którego kocha i z którym chce budować własną rodzinę. Nowoczesna jak na realia niewielkiej wsi, a jednocześnie mocno związana z bliskimi i wiarą. Wrażliwa, ale charakterna. Potrafi postawić na swoim i sama decydować o swoim życiu.
Staszek to druga z ofiar tragedii. Mąż Krysi. Uczciwy, prostolinijny i czuły, mocno przywiązany do żony i rodziny, którą razem tworzą. Kocha Krysię bezwarunkowo i z niecierpliwością czeka na narodziny ich pierwszego dziecka. Bywa o nią zazdrosny, zwłaszcza że Krysia nie pozostaje niezauważona przez innych mężczyzn.
Spokojny i serdeczny, nie szuka konfliktów i stara się postępować zgodnie z własnym sumieniem. Ma w sobie naturalną dobroć, która sprawia, że łatwo mu zaufać. To jeden z tych ludzi, o których mówi się po prostu, że mają dobrą duszę. Miecio Kaleta (Yaroslav Muravets)
Trzecia z ofiar tragedii, która wstrząsa lokalną społecznością. Młodszy brat Krysi, zdolny uczeń i wrażliwy łobuziak. Bystry, ciekawy świata i pełen dziecięcej energii. Najbliższy przyjaciel Stasia, z którym łączy go szczera, dziecięca przyjaźń i wspólne odkrywanie świata.
Pod łobuzerską naturą kryje się wrażliwość i dobre serce. Miecio jest jeszcze dzieckiem, dla którego codzienność powinna oznaczać szkołę, zabawę i kolejne małe przygody.
Informacja sponsorowana