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"Wśród nocnej ciszy" – recenzja serialu o zbrodni połanieckiej. Fenomenalne aktorstwo, wstrząsająca sprawa

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22W%C5%9Br%C3%B3d+nocnej+ciszy%22+%E2%80%93+recenzja+serialu+o+zbrodni+po%C5%82anieckiej.+Fenomenalne+aktorstwo%2C+wstrz%C4%85saj%C4%85ca+sprawa-169601
&quot;Wśród nocnej ciszy&quot; – recenzja serialu o zbrodni połanieckiej. Fenomenalne aktorstwo, wstrząsająca sprawa
źródło: materialy promocyjne
Już za trzy dni na platformie Netflix zadebiutuje pierwszy odcinek serialu "Wśród nocnej ciszy" – oczekiwanej produkcji Jana Holoubka opowiadającej o zbrodni połanieckiej. Nasz recenzent już obejrzał całą sześcioodcinkową historię stworzoną przez reżysera "Heweliusza" i ma w związku z nią szereg przemyśleń. Pełny tekst jego recenzji znajdziecie TUTAJ.

"Wśród nocnej ciszy" – jak udał się serial o zbrodni połanieckiej?



Nasz recenzent wskazuje, że choć serial opowiada o historii dobrze zapisanej w zbiorowej świadomości Polaków, twórcom zależy, by opowiedzieć o nich z odpowiednią dramaturgią. W związku z tym zarówno znawcy tematu, jak i osoby, które nigdy nie słyszały o tym tragicznym epizodzie polskiej historii, będą mogli poczuć się usatysfakcjonowani. Jak pisze Radosław Czyż:

Trudno pisać o fabule "Wśród nocnej ciszy". Jej szczegóły zna każdy, kto czytał reportaż "Nie oświadczam się" Wiesława Łuki albo choć wpis na Wikipedii o tzw. "zbrodni połanieckiej". Owszem, scenarzyści Maciej Kowalewski i Piotr Konstantinow oraz reżyser Jan Holoubek zmienili w historii pewne szczegóły i nazwiska bohaterów – ale trzon sprawy pozostał ten sam. Akcję prowadzą jednak tak, by zaangażować głównie tych widzów, którzy o prawdziwych wydarzeniach nie czytali. Mimo pokus więc – bo o niektórych scenach z późniejszych odcinków aż chciałoby się napisać – nie będę tu zdradzał zbyt wiele.



Recenzent zdradza jednak więcej w odniesieniu do serialowych występów aktorskich. Zdaniem Czyża nie tylko obsada główna, ale i drugoplanowa, wywiązuje się doskonale ze swoich zadań. 

Łukasz Simlat nie miał chyba lepszej, a przynajmniej równie wyrazistej roli, co tu. Jest jak wypadek samochodowy – na sam jego widok nas wzdryga, ale oczu oderwać nie możemy. Jego Lech Wojda, samozwańczy pan i władca wsi, czaruje charyzmą, uwodzi rozrzutnością i pomocą niesioną sąsiadom i rodzinie. W spojrzeniu ma jednak niewypowiedziany mrok, a jego gorliwa religijność z czasem przypominać zaczyna nie pokorną bogobojność, a manię szalonego kaznodziei. Justyna Wasilewska jako jego siostra przeraża momentami jeszcze bardziej. Choć znacznie łatwiejsza do sklasyfikowania niemal od początku jako bohaterka negatywna, daje popis buty i agresji, obok którego nie sposób przejść obojętnie – pisze autor.

Na co jeszcze zwraca uwagę nasz recenzent? Przeczytacie o tym w recenzji serialu "Wśród nocnej ciszy", którą znajdziecie po kliknięciu TUTAJ.

"Wśród nocnej ciszy" – zwiastun serialu


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