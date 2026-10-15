"W świecie filmu" – nowa gra planszowa od Filmwebu

Kino przenosi się na planszę. "W świecie filmu" to imprezowy quiz drużynowy o ponad 300 największych filmowych hitach! Filmweb, jeden z największych polskich serwisów o filmach i serialach, wydaje swoją pierwszą grę planszową. "W świecie filmu – gra Filmwebu" to imprezowa gra drużynowa, w której wiedza o kinie spotyka się z taktyką i współpracą. Gracze zmierzą się w quizie obejmującym ponad 300 największych filmowych hitów.
Ile trwa "Titanic"? Kto skomponował muzykę do "Gwiezdnych wojen"? Czy "Podziemny krąg" powstał na podstawie książki, komiksu czy oryginalnego scenariusza? W grze "W świecie filmu" znajomość filmów to jednak dopiero połowa sukcesu. Aby wygrać, drużyny muszą też sprytnie planować ruchy i dobrze ze sobą współpracować.
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Jak grać?
W każdej rundzie na stole lądują trzy karty filmów – odpowiedzi ukryte są na ich rewersach. Każda drużyna odrzuca jedną kartę, a pozostały tytuł staje się tematem rundy.
Następnie drużyny na zmianę rozstawiają pionki na polach odpowiadających różnym informacjom o filmie. Obstawiać można m.in.:
- obsadę i reżysera,
- kompozytora,
- gatunek i materiał źródłowy,
- miejsce akcji,
- rok premiery i czas trwania,
- budżet i nagrody,
- ocenę Filmwebu.
Na każdym polu może stanąć tylko jeden pionek, więc najlepsze typy znikają błyskawicznie. Nie wszystko jednak stracone – punkty mogą przynieść także odpowiedzi, które nie są w pełni trafne.
Gdy wszystkie zakłady są rozstawione, karta zostaje odwrócona, a punkty policzone. Drużyna, która zdobędzie ich więcej, otrzymuje Filmową Statuetkę. Wygrywa ta, która jako pierwsza zbierze trzy statuetki i zasłuży na miejsce w Alei Gwiazd.
Gra dla każdego, kto kocha kino
"W świecie filmu" sprawdzi się na domowym wieczorze z przyjaciółmi, rodzinnym spotkaniu czy filmowej imprezie. Dzięki drużynowej formule do zabawy mogą dołączyć zarówno kinomaniacy, jak i osoby, które oglądają filmy od święta – bo o zwycięstwie decyduje nie tylko wiedza, ale też strategia i zgranie zespołu.
"Filmweb od zawsze żyje rozmowami o kinie – oceniamy filmy, spieramy się o nie i dzielimy ciekawostkami. Chcieliśmy przenieść te emocje na planszę i stworzyć grę, dzięki której wiedza o filmach staje się świetną zabawą, a nie egzaminem"
– mówi Aleksander Gortych, Creative Director w Filmwebie.
Kto stoi za grą?
"W świecie filmu" powstała we współpracy z doświadczonymi projektantami gier planszowych – Michałem "Gołębiem" Gołębiowskim i Przemkiem Wojtkowiakiem. Za oprawę graficzną i ilustracje odpowiada Bartłomiej Kordowski. Projekt zrealizowano we współpracy ze sklepem Aleplanszowki.pl
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Informacje o grze:Tytuł:
"W świecie filmu – gra Filmwebu" Wydawca:
Filmweb Twórcy:
Michał Gołąb Gołębiowski, Przemek Wojtkowiak Ilustracje:
Bartłomiej Kordowski Rodzaj:
imprezowa gra drużynowa, quiz filmowy Zawartość:
315 kart filmowych, 10 pionków, znacznik drużyny, 22 żetony punktów, 4 żetony blokady, 8 statuetek filmowych, Filmowe Statuetki Liczba graczy:
2 lub więcej Wiek:
14+ Czas gry:
25 minut Kup grę TUTAJ