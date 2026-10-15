Newsy "W świecie filmu" – nowa gra planszowa od Filmwebu
news

"W świecie filmu" – nowa gra planszowa od Filmwebu

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22W+%C5%9Bwiecie+filmu%22+%E2%80%93+nowa+gra+planszowa+od+Filmwebu-169124
&quot;W świecie filmu&quot; – nowa gra planszowa od Filmwebu
Kino przenosi się na planszę. "W świecie filmu" to imprezowy quiz drużynowy o ponad 300 największych filmowych hitach!

Filmweb, jeden z największych polskich serwisów o filmach i serialach, wydaje swoją pierwszą grę planszową. "W świecie filmu – gra Filmwebu" to imprezowa gra drużynowa, w której wiedza o kinie spotyka się z taktyką i współpracą. Gracze zmierzą się w quizie obejmującym ponad 300 największych filmowych hitów.

Ile trwa "Titanic"? Kto skomponował muzykę do "Gwiezdnych wojen"? Czy "Podziemny krąg" powstał na podstawie książki, komiksu czy oryginalnego scenariusza? W grze "W świecie filmu" znajomość filmów to jednak dopiero połowa sukcesu. Aby wygrać, drużyny muszą też sprytnie planować ruchy i dobrze ze sobą współpracować.

Zamów swoją grę już teraz, znajdziesz ją TUTAJ. Gra dostępna w przedsprzedaży. 

wizualizacja 1.jpg

Jak grać?


W każdej rundzie na stole lądują trzy karty filmów – odpowiedzi ukryte są na ich rewersach. Każda drużyna odrzuca jedną kartę, a pozostały tytuł staje się tematem rundy.

Następnie drużyny na zmianę rozstawiają pionki na polach odpowiadających różnym informacjom o filmie. Obstawiać można m.in.:
- obsadę i reżysera,
- kompozytora,
- gatunek i materiał źródłowy,
- miejsce akcji,
- rok premiery i czas trwania,
- budżet i nagrody,
- ocenę Filmwebu.

Na każdym polu może stanąć tylko jeden pionek, więc najlepsze typy znikają błyskawicznie. Nie wszystko jednak stracone – punkty mogą przynieść także odpowiedzi, które nie są w pełni trafne.

Gdy wszystkie zakłady są rozstawione, karta zostaje odwrócona, a punkty policzone. Drużyna, która zdobędzie ich więcej, otrzymuje Filmową Statuetkę. Wygrywa ta, która jako pierwsza zbierze trzy statuetki i zasłuży na miejsce w Alei Gwiazd.

Gra dla każdego, kto kocha kino


"W świecie filmu" sprawdzi się na domowym wieczorze z przyjaciółmi, rodzinnym spotkaniu czy filmowej imprezie. Dzięki drużynowej formule do zabawy mogą dołączyć zarówno kinomaniacy, jak i osoby, które oglądają filmy od święta – bo o zwycięstwie decyduje nie tylko wiedza, ale też strategia i zgranie zespołu.

"Filmweb od zawsze żyje rozmowami o kinie – oceniamy filmy, spieramy się o nie i dzielimy ciekawostkami. Chcieliśmy przenieść te emocje na planszę i stworzyć grę, dzięki której wiedza o filmach staje się świetną zabawą, a nie egzaminem" – mówi Aleksander Gortych, Creative Director w Filmwebie.

Kto stoi za grą?


"W świecie filmu" powstała we współpracy z doświadczonymi projektantami gier planszowych – Michałem "Gołębiem" Gołębiowskim i Przemkiem Wojtkowiakiem. Za oprawę graficzną i ilustracje odpowiada Bartłomiej Kordowski. Projekt zrealizowano we współpracy ze sklepem Aleplanszowki.pl.

Informacje o grze:


Tytuł: "W świecie filmu – gra Filmwebu"
Wydawca: Filmweb
Twórcy: Michał Gołąb Gołębiowski, Przemek Wojtkowiak
Ilustracje: Bartłomiej Kordowski
Rodzaj: imprezowa gra drużynowa, quiz filmowy
Zawartość: 315 kart filmowych, 10 pionków, znacznik drużyny, 22 żetony punktów, 4 żetony blokady, 8 statuetek filmowych, Filmowe Statuetki 
Liczba graczy: 2 lub więcej
Wiek:14+
Czas gry: 25 minut
Kup grę TUTAJ

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

ToruńCAMERIMAGE. Skład Konkursu Debiutów Reżyserskich 2026

WMFF 2026: W kleszczach lęku, bólu i sekty. Recenzujemy

Seriale

Comedy Central świętuje 20 lat w Polsce

Filmy

"Test Drive": Paul Greengrass rezygnuje z reżyserii projektu

Festiwale i nagrody Filmy

Palestine Cinema Days Poland 2026 już 1-4 listopada

Filmy

Pierwsze opinie o "Clayface": "Joker" plus "Substancja"

13 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Sekcja konkursowa na 20. Pięciu Smakach

1 komentarz