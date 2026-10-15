"W świecie filmu" – nowa gra planszowa od Filmwebu

Filmweb, jeden z największych polskich serwisów o filmach i serialach, wydaje swoją pierwszą grę planszową. "W świecie filmu – gra Filmwebu" to imprezowa gra drużynowa, w której wiedza o kinie spotyka się z taktyką i współpracą. Gracze zmierzą się w quizie obejmującym ponad 300 największych filmowych hitów.



Jak grać?





Gra dla każdego, kto kocha kino





Kto stoi za grą?







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