"W cieniu podejrzeń” już 17 stycznia w BBC First

Zapraszamy do BBC First na psychologiczny thriller kryminalny "W cieniu podejrzeń". 

Pięcioro przeciętnych Brytyjczyków zostaje oskarżonych o uprowadzenie syna wpływowej amerykańskiej magnatki medialnej Katherine Newman (w tej roli Uma Thurman, "Pulp Fiction"). Kobieta jest zdeterminowana, by jak najszybciej znaleźć winnych i angażuje funkcjonariuszy z FBI i National Crime Agency. Podejrzani, którzy przebywali w hotelu w tym samym czasie co porwany, rozpoczynają rozpaczliwą walkę z czasem, by oczyścić się z zarzutów. Czy ktokolwiek im uwierzy? I czy wszyscy mówią prawdę?  

"W cieniu podejrzeń" od soboty 17 stycznia, godz. 21:00 w BBC First.
