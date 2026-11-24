12 lutego 2027 roku na ekrany kin trafi "Wanda". To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o legendzie polskiego himalaizmu, Wandzie Rutkiewicz (Katarzyna Wajda). Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam teaser filmu.
"Wanda": pierwsza zapowiedź filmu
"Wanda": fabuła filmu, obsada i reżyser
Lata 70. Wanda Rutkiewicz zamierza dokonać czegoś, co dla wielu wydaje się niemożliwe: zorganizować wyprawę na niezdobyty szczyt Gaszerbrum III w Karakorum, sięgający niemal ośmiu tysięcy metrów. Gdy przedstawiciele zdominowanego przez mężczyzn środowiska himalaistycznego próbują zablokować jej plany, Wanda rozpoczyna walkę nie tylko o możliwość zdobycia góry, lecz także o prawo kobiet do wyznaczania własnych celów.
Wraz z niepokorną Haliną (Julia Kijowska
) i grupą wybitnych wspinaczek tworzy zespół, który ma szansę przejść do historii. Droga do celu prowadzi jednak przez labirynt politycznych układów, osobistych poświęceń i nieustannego podważania ich kompetencji. W górach napięcie narasta. Choroby, konflikty i bezlitosne warunki wystawiają na próbę solidarność zespołu, a także przywództwo Wandy. Im bliżej szczytu, tym wyższa staje się cena sukcesu. Wyprawa zmienia się w walkę o przetrwanie i możliwość życia na własnych zasadach.
W obsadzie filmu prócz Wajdy i Kijowskiej znaleźli się także: Zuzanna Galewicz
, Wiktoria Gorodeckaja
, Dorota Pomykała
, Piotr Witkowski
, Hubert Miłkowski
, Vanessa Aleksander, Marcin Czarnik
, Robert Gonera
oraz Jan Frycz
w swojej ostatniej ekranowej roli.
"Wandę
" wyreżyserował Adrian Panek
("Simona Kossak
", seria "Kolory zła
"). Dystrybucją filmu zajmie się Kino Świat.