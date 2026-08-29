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Producent "Władcy Pierścieni" szykuje nowe widowisko fantasy. Szykuje się konkurencja dla "Gry o tron"?

Deadline / autor: /
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Producent &quot;Władcy Pierścieni&quot; szykuje nowe widowisko fantasy. Szykuje się konkurencja dla &quot;Gry o tron&quot;?
Jeden z producentów kultowej trylogii "Władca Pierścieni" Barrie M. Osborne pracuje nad nowym widowiskiem fantasy. "Wars of the Drakons: The Seer’s Prophecy" ma być pierwszą częścią potencjalnego cyklu filmów. 

"Wars of the Drakons: The Seer’s Prophecy" - fabuła filmu



Akcja filmu będzie rozgrywać się w pogrążonym w wojnie świecie Aerion, gdzie królestwa walczą o władzę przy pomocy Drakonów - potężnych, przypominających smoki stworzeń obdarzonych nadnaturalnymi zdolnościami. Głównym bohaterem filmu ma być Kale D’Sar, legendarny wojownik i mistrz Drakonów, którego lojalność wobec bezwzględnego króla zostaje wystawiona na próbę. Wszystko za sprawą tajemniczej Widzącej, która przepowiada, że córka władcy, księżniczka Kahrie, zostanie wielką wojowniczką, zjednoczy podzielone królestwa i położy kres krwawym rządom ojca. 

GettyImages-107029722.jpg Getty Images © Frederick M. Brown


Kiedy król postanawia pozbyć się dziecka, Kale angażuje się w spisek mający na celu ocalenie księżniczki. Bohater będzie musiał wybrać między obowiązkiem, rodziną a przyszłością całego świata. Twórcy zapowiadają historię łączącą wojnę, zakazaną miłość, zdradę i magię, a także widowiskowe starcia Drakonów.

Scenariusz od ponad sześciu miesięcy rozwija debiutantka Carla Romero. Twórcy opisują "Wars of the Drakons" jako wysokobudżetową produkcję fantasy, która ma łączyć rozbudowany świat z emocjonalną historią i być skierowana do międzynarodowej publiczności.

Osborne podkreśla, że do projektu przekonała go przede wszystkim pasja Romero i jej zaangażowanie w rozwój historii. Na tym etapie nie ogłoszono jeszcze obsady, reżysera ani daty rozpoczęcia zdjęć.

Prócz trylogii "Władca Pierścieni", która przyniosła blisko trzy miliardy dolarów z samego box office'u, 82-letni producent  ma na koncie także takie filmy jak "Bez twarzy", "Wielki Gatsby", "Meg" oraz aktorską wersję "Mulan". Ostatnio pełnił funkcję producenta wykonawczego "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli


"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia": zwiastun


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