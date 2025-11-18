"Wartość sentymentalna" liderem nominacji do Europejskich Nagród Filmowych. Polski film "Pod szarym niebem" z szansą na statuetkę

Dziś w Sewilli ogłoszone zostały nominacje do Europejskich Nagród Filmowych. Poznaliśmy faworytów w najważniejszych kategoriach wyłonionych w głosowaniu, w którym mogło wziąć udział 5,4 tys. członków Europejskiej Akademii Filmowej.
Polskie akcenty wśród nominowanych do Europejskich Nagród Filmowych
Tegoroczna edycja, przynajmniej na razie, nie jest zbyt szczęśliwa dla polskich twórców. Na szczęście nie zostaliśmy całkowicie pominięci.
W kategorii Europejskie Odkrycie - nagrody przyznawanej we współpracy z FIPRESCI za pełnometrażowy debiut reżyserski - nominowana została Mara Tamkovich
za film "Pod szarym niebem"
. Z kolei polski kandydat do Oscara - "Franz Kafka"
- ma także jedną nominację: dla aktora Idana Weissa
.
Zwiastun filmu "Pod szarym niebem"
Faworytem tegorocznej edycji nagród jest "Wartość sentymentalna"
. Film otrzymał pięć nominacji. Oznacza to, że został nominowany we wszystkich kategoriach, w których był brany pod uwagę.
Tuż za nim znalazł się "Sirât"
z czterema nominacjami. Po trzy nominacje zdobyły: "To był zwykły przypadek", "Arco", "Wpatrując się w słońce" i "La grazia"
.
Podobnie jak rok temu wszystkie filmy animowane i dokumentalne mają domyślnie po dwie nominacje, gdyż nominacja w swojej kategorii z automatu daje też nominację do najważniejszej nagrody - dla najlepszego europejskiego filmu roku. Europejskie Nagrody Filmowe
do niedawna przyznawane były w grudniu. Najbliższa ceremonia została jednak zaplanowana na 17 stycznia
.
Europejskie Nagrody Filmowe 2026 - Lista nominowanych EUROPEJSKI FILM
"To był zwykły przypadek
"
"Wartość sentymentalna
"
"Sirât
"
"Wpatrując się w słońce
"
"Głos Hind Rajab
"
"Arco
"
"Ogar Boga
"
"Mała Amelia
"
"Oliwia i niewidzialne trzęsienie ziemi
"
"Opowieści z magicznego ogrodu
"
"Popołudnia samotności
"
"Fiume o morte!
"
"Riefenstahl
"
"Pieśni płonącej ziemi
"
"Gaza. List z przeszłości
" EUROPEJSKI FILM DOKUMENTALNY
"Popołudnia samotności
"
"Fiume o morte!
"
"Riefenstahl
"
"Pieśni płonącej ziemi
"
"Gaza. List z przeszłości
" EUROPEJSKI FILM ANIMOWANY
"Arco
"
"Ogar Boga
"
"Mała Amelia
"
"Oliwia i niewidzialne trzęsienie ziemi
"
"Opowieści z magicznego ogrodu
" REŻYSERIA Yorgos Lanthimos
- "Bugonia
" Oliver Laxe
- "Sirât
" Jafar Panahi
- "To był zwykły przypadek
" Mascha Schilinski
- "Wpatrując się w słońce
" Joachim Trier
- "Wartość sentymentalna
" AKTORKA Leonie Benesch
- "Heldin
" Valeria Bruni Tedeschi
- "Duse
" Léa Drucker
- "Sprawa osobista
" Vicky Krieps
- "Love Me Tender
" Renate Reinsve
- "Wartość sentymentalna
" AKTOR Sergi López
- "Sirât
" Mads Mikkelsen
- "Ostatni wiking
" Toni Servillo
- "La grazia
" Stellan Skarsgård
- "Wartość sentymentalna
" Idan Weiss
- "Franz Kafka
" SCENARZYSTA Santiago Fillol
& Oliver Laxe
- "Sirât
" Jafar Panahi
- "To był zwykły przypadek
" Mascha Schilinski
& Louise Peter
- "Wpatrując się w słońce
" Paolo Sorrentino
- "La grazia
" Eskil Vogt
& Joachim Trier
- "Wartość sentymentalna
"
EUROPEJSKIE ODKRYCIE - Prix FIPRESCI Urška Djukić
- "Kaj ti je deklica
" Akinola Davies Jr
- "Cień mojego ojca
" Laura Carreira
- "On Falling
" Murat Fıratoğlu
- "Hemme’nin öldüğü günlerden biri
" Mathias Broe
- "Sauna
" Mara Tamkovich
- "Pod szarym niebem
" EUROPEJSKA NAGRODA MŁODEJ WIDOWNI
"Arco
"
"Przypadkiem napisałam książkę
"
"La vita da grandi
"