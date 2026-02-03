"Droga wojowniczego dzieciaka": Chris Pratt jako mentor z Navy SEALS

20 listopada na platformie Apple TV zadebiutuje familijna produkcja "Way of the Warrior Kid" z Chrisem Prattem w roli głównej. Serwis zaprezentował właśnie pierwsze zdjęcia z filmu będącego adaptacją powieści Jocko Willinka.
"Way of the Warrior Kid": fabuła i twórcy
Gimnazjum to dla Marca (Jude Hill
) koszmar. Chłopak, jest prześladowany przez kolegów z klasy i czuje, że we wszystkim zostaje w tyle: w nauce, na WF-ie, a nawet w nawiązywaniu przyjaźni. Wszystko się zmienia, gdy jego ranny wujek Jake (Chris Pratt
), odznaczony żołnierz Navy SEAL, przyjeżdża spędzić lato i dojść do siebie razem z Markiem i jego mamą, Sarah (Linda Cardellini). Aby pomóc Markowi nauczyć się bronić, Jake opracowuje ambitny program oparty na szkoleniu SEAL-ów, który nazywa "Operacja Mały Wojownik". Zamiast uczyć siostrzeńca walki, Jake pokazuje Marcowi, czym naprawdę jest odwaga. Jednocześnie mierzy się z własnymi demonami.
W obsadzie prócz Pratta znaleźli się także Linda Cardellini
i Jude Hill
. Za kamerą stanął McG
("Aniołki Charliego
", "Terminator: Ocalenie
"). Scenariusz napisał Will Staples
.