Newsy Filmy "Droga wojowniczego dzieciaka": Chris Pratt jako mentor z Navy SEALS
Filmy

"Droga wojowniczego dzieciaka": Chris Pratt jako mentor z Navy SEALS

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Way+of+the+Warrior+Kid%22%3A+data+premiery+i+zdj%C4%99cia.+Chris+Pratt+jako+mentor+z+Navy+SEALS-165013
&quot;Droga wojowniczego dzieciaka&quot;: Chris Pratt jako mentor z Navy SEALS
20 listopada na platformie Apple TV zadebiutuje familijna produkcja "Way of the Warrior Kid" z Chrisem Prattem w roli głównej. Serwis zaprezentował właśnie pierwsze zdjęcia z filmu będącego adaptacją powieści Jocko Willinka.



"Way of the Warrior Kid": fabuła i twórcy



Gimnazjum to dla Marca (Jude Hill) koszmar. Chłopak, jest prześladowany przez kolegów z klasy i czuje, że we wszystkim zostaje w tyle: w nauce, na WF-ie, a nawet w nawiązywaniu przyjaźni. Wszystko się zmienia, gdy jego ranny wujek Jake (Chris Pratt), odznaczony żołnierz Navy SEAL, przyjeżdża spędzić lato i dojść do siebie razem z Markiem i jego mamą, Sarah (Linda Cardellini). Aby pomóc Markowi nauczyć się bronić, Jake opracowuje ambitny program oparty na szkoleniu SEAL-ów, który nazywa "Operacja Mały Wojownik". Zamiast uczyć siostrzeńca walki, Jake pokazuje Marcowi, czym naprawdę jest odwaga. Jednocześnie mierzy się z własnymi demonami.

W obsadzie prócz Pratta znaleźli się także Linda Cardellini i Jude Hill. Za kamerą stanął McG ("Aniołki Charliego", "Terminator: Ocalenie"). Scenariusz napisał Will Staples

Way of the Warrior Kid  (2025)

 Way of the Warrior Kid

Najnowsze Newsy

Filmy

Znamy datę premiery hollywoodzkiej superprodukcji z Marcinem Dorocińskim

4 komentarze
VOD Seriale

"Przylądek strachu": Bardem to godny następca De Niro? [FOTO]

6 komentarzy
Filmy Multimedia

John Cena w filmie inspirowanym resorakami Mattela

VOD Seriale

Elle Fanning zakłada konto na niebieskiej platformie?!

7 komentarzy
VOD Seriale Wideo

Czy to nowe "Gotowe na wszystko"? Zobacz teaser

Seriale Wideo

Czy Anya Taylor-Joy to szczęściara? Pierwszy teaser "Lucky"

3 komentarze
Filmy

Tak prezentuje się czarna komedia z Keanu Reevesem (ZDJĘCIA)

14 komentarzy