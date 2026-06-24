"Co robimy w ukryciu" w końcu doczeka się sequela? Clement i Waititi piszą scenariusz

Czyżby fani filmu "Co robimy w ukryciu" mogli wreszcie mieć powody do optymizmu? Choć zapowiedziana ponad dekadę temu kontynuacja pt. "We're Wolves" mogła wydawać się już projektem, który nigdy nie doczeka się realizacji, najnowsze słowa Jemaine'a Clementa sugerują, że prace ruszyły do przodu.
Co wiemy o planowanym sequelu?
W rozmowie z serwisem Collider współtwórca oryginalnego filmu ujawnił, że wraz z Taiką Waititim
rozpoczął pisanie scenariusza. Stwierdził: Naprawdę go piszemy. Przez długi czas tylko o nim rozmawialiśmy, ale teraz - całkiem niedawno - zaczęliśmy pracę.
"We're Wolves
" ma skupić się na grupie wilkołaków, których widzowie poznali w filmie z 2014 roku. Bohaterowie, dowodzeni przez Antona granego przez Rhysa Darby'ego
, stanowili zabawne przeciwieństwo głównych bohaterów, wampirów mieszkających na przedmieściach Wellington. Clement
potwierdził również, że mimo sukcesu serialowej wersji "Co robimy w ukryciu
", która zakończyła się w 2024 roku po sześciu sezonach, "We're Wolves
" nadal powstaje jako film kinowy, a nie kolejny serial telewizyjny.
Twórcy wciąż nie podjęli jednak decyzji dotyczącej formy produkcji. Oryginalne "Co robimy w ukryciu
" miało improwizowane dialogi, podczas gdy serial był znacznie bardziej oparty na tradycyjnym scenariuszu. Waititi
i Clement
rozważają obecnie, którą z tych metod wykorzystać przy realizacji nowego filmu. Aktor szacuje, że przy obecnym tempie prac scenariusz może być gotowy w 2027 roku.
"Co robimy w ukryciu" - zwiastun filmu