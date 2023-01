"We Will Not Fade Away" Alisy Kovalenko w programie Berlinale. Polska premiera na MDAG

Twórcy filmu:

Polsko-ukraiński film "We Will Not Fade Away" Alisy Kovalenko będzie miał swoją światową premierę podczas Berlinale. Pełną młodzieńczej energii opowieść o dorastaniu w cieniu wojny polska publiczność zobaczy po raz pierwszy w maju na jubileuszowej, 20. edycji MDAG.Górniczy rejon Donbasu, rok 2019. Nowa inwazja Rosjan wisi w powietrzu, w oddali słychać odgłosy strzałów i wybuchów. W tej scenerii obserwujemy piątkę wchodzących w dorosłość nastolatków, którzy zaczynają poważnie myśleć o swojej przyszłości. Alisa Kovalenko nie tworzy filmu o dramacie wojny, ale pełną nadziei i piękna płynącego z bohaterów opowieść o dojrzewaniu. Bohaterowie i bohaterki tworzą kolorową, pełną pomysłów paczkę - niektórzy z nich malują, inni robią zdjęcia, a jeszcze inni marzą o karierze aktorskiej albo zostaniu kolejnym Elonem Muskiem . Udaje im się znaleźć miejsce na marzenia i nadzieję, mimo że świat wokół płonie. Ich niesamowita ciekawość oraz twórcza energia są w stanie rozkwitać nawet w ciężkich czasach. Buntują się, dają się porwać przygodzie, brawurowo zapuszczają się na pola minowe i do szybów węglowych, starając się wykorzystać ostatnie złote godziny dzieciństwa.Równocześnie marzą o ucieczce, nie tylko od wojny, ale też jak ich rówieśnicy na całym świecie od nudy małej miejscowości. Niespodziewanie pojawia się okazja, żeby wyruszyć w daleką podroż. Otrzymują zaproszenie od słynnego podróżnika, który postanawia zorganizować im wyprawę do Nepalu. Czy ich sen o podboju świata się spełni?Scenariusz i reżyseria: Alisa Kovalenko Producent: Valeryi Kalmykow (Trueman Production, Ukraina), Stephane Siohan, East Roads Films, Francja), Katarzyna Kuczyńska, Tomasz Morawski (Haka Films, Polska)Zdjęcia: Serhyi Stetsenko, Alisa KovalenkoMontaż: Maryna Maykovska, Kasia BonieckaDźwięk: Mariia NesterenkoKanały social media filmu:Facebook: https://www.facebook.com/WeWillNotFadeAwayDoc (@WeWillNotFadeAwayDoc)Instagram: https://www.instagram.com/wewillnotfadeaway.doc/ (@wewillnotfadeaway.doc)Oficjalne hasztagi filmu: #WeWillNotFadeAway #WWNFA #Berlinale #Berlinale2023 and #BerlinaleGenerationJubileuszowa 20. edycja MDAG odbędzie się w dniach 12-21 maja 2023 roku w kinach w ośmiu polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie oraz online - od 23 maja do 4 czerwca na platformie mdag.pl . Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium ( www.bankmillennium.pl ).