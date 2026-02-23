Newsy Seriale Ryder, Ortega i Burton znowu razem! Spotkają się na planie 3. sezonu "Wednesday"
Koniec "Stranger Things" nie oznacza końca współpracy Winony Ryder z Netfliksem. Wkrótce zobaczymy ją w w innej popularnej produkcji. Na jej planie spotka starych znajomych.  

Winona Ryder dołącza do obsady "Wednesday"


Jak podaje Variety, Winona Ryder dołączyła do obsady "Wednesday" – serialu realizowanego dla Netfliksa przez Tima Burtona, w którym w tytułową rolę wciela się Jenna Ortega. Na tym etapie producenci nie ujawnili szczegółów postaci Ryder.

Jestem niezwykle szczęśliwy, że Winona do nas dołączyła, ona doskonale pasuje do tego świata. A do tego jest moją drogą przyjaciółką. Zawsze cieszę się, gdy mogę z nią współpracować – czytamy w oświadczeniu Burtona

GettyImages-2230403794.jpg Getty Images © James Gourley
Tim Burton na uroczystej premierze drugiego sezonu "Wednesday"

Jak podaje Netflix, prace na planie trzeciego sezonu już trwają. Materiał powstaje w Irlandii.

Skąd znamy Winonę Ryder?


Winona Ryder współpracowała już z Timem Burtonem przy "Soku z żuka" (do roli Lydii Deetz powróciła w zrealizowanej po latach kontynuacji zatytułowanej "Beetlejuice Beetlejuice"), "Edwardzie Nożycorękim" czy "Frankenweeniem". W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Śmiertelne zauroczenie", "Syreny", "Noc na Ziemi", "Dracula", "Dom dusz", "Wiek niewinności", "Orbitowanie bez cukru", "Małe kobietki", "Czarownice z Salem", "Obcy: Przebudzenie", "Przerwana lekcja muzyki" czy "Czarny łabędź". Sympatię publiczności przyniosła jej też rola Joyce Byers w serialu "Stranger Things".  

Zobacz zapowiedź trzeciego sezonu "Wednesday"


W trzecim sezonie do swoich ról powrócą m.in. Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones i Luis Guzmán. Poza Winoną Ryder zobaczymy w nim też m.in. Evę Green oraz Noah Taylora i Chrisa Sarandona. Zobaczcie pierwszą zapowiedź wideo: 



