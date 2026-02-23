Ryder, Ortega i Burton znowu razem! Spotkają się na planie 3. sezonu "Wednesday"

Koniec "Stranger Things" nie oznacza końca współpracy Winony Ryder z Netfliksem. Wkrótce zobaczymy ją w w innej popularnej produkcji. Na jej planie spotka starych znajomych. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Winona Ryder dołącza do obsady "Wednesday"
Jak podaje Variety, Winona Ryder
dołączyła do obsady "Wednesday
" – serialu realizowanego dla Netfliksa przez Tima Burtona
, w którym w tytułową rolę wciela się Jenna Ortega
. Na tym etapie producenci nie ujawnili szczegółów postaci Ryder
. Jestem niezwykle szczęśliwy, że Winona do nas dołączyła, ona doskonale pasuje do tego świata. A do tego jest moją drogą przyjaciółką. Zawsze cieszę się, gdy mogę z nią współpracować
– czytamy w oświadczeniu Burtona
.
Tim Burton na uroczystej premierze drugiego sezonu "Wednesday"
Jak podaje Netflix, prace na planie trzeciego sezonu już trwają. Materiał powstaje w Irlandii.
Skąd znamy Winonę Ryder?Winona Ryder
współpracowała już z Timem Burtonem
przy "Soku z żuka
" (do roli Lydii Deetz powróciła w zrealizowanej po latach kontynuacji zatytułowanej "Beetlejuice Beetlejuice
"), "Edwardzie Nożycorękim
" czy "Frankenweeniem
". W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Śmiertelne zauroczenie
", "Syreny
", "Noc na Ziemi
", "Dracula
", "Dom dusz
", "Wiek niewinności
", "Orbitowanie bez cukru
", "Małe kobietki
", "Czarownice z Salem
", "Obcy: Przebudzenie
", "Przerwana lekcja muzyki
" czy "Czarny łabędź
". Sympatię publiczności przyniosła jej też rola Joyce Byers w serialu "Stranger Things
".
Zobacz zapowiedź trzeciego sezonu "Wednesday"
W trzecim sezonie do swoich ról powrócą m.in. Jenna Ortega
, Catherine Zeta-Jones
i Luis Guzmán
. Poza Winoną Ryder
zobaczymy w nim też m.in. Evę Green
oraz Noah Taylora
i Chrisa Sarandona
. Zobaczcie pierwszą zapowiedź wideo: