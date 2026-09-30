"Wednesday": zakończyły się zdjęcia do 3. sezonu. Wciąż nie znamy daty premiery

Dobra wiadomość dla fanów "Wednesday" - Netflix poinformował, że zakończyły się już zdjęcia do trzeciego sezonu serialu Netfliksa. Gorsze wieści są takie, że na nowe odcinki przyjdzie nam pewnie jeszcze trochę poczekać.
Kiedy Wednesday powróci?
"The Hollywood Reporter" przewiduje, że "Wednesday
" wróci na ekrany jesienią 2027 roku (choć Netflix nie potwierdził tej informacji). Przypomnijmy, że między pierwszym i drugim sezonem minęły aż trzy lata.
Zgodnie z oficjalną zapowiedzią, Wednesday
(Jenna Ortega
) - inteligentna, sarkastyczna i "trochę martwa w środku" - w trzecim sezonie ponownie będzie rozwiązywać mroczne zagadki, jednocześnie zyskując nowych przyjaciół i wrogów. Przypomnijmy, że w finale drugiego sezonu bohaterka wyruszyła w podróż z wujem Festerem
(Fred Armisen
), by odnaleźć Enid Sinclair (Emma Myers
), która przechodzi pełną przemianę w wilkołaka alfa. Pierwsze zdjęcie promocyjne pokazywało Wednesday w Paryżu.
Do obsady 3. sezonu dołączyły nowe gwiazdy, w tym Eva Green
, Winona Ryder
, Chris Sarandon
, Lena Headey
, Andrew McCarthy
i James Lance
. Nie zabraknie też znanych bohaterów rodziny Addamsów - powrócą Catherine Zeta-Jones
jako Morticia
, Luis Guzmán
jako Gomez
oraz Isaac Ordonez
jako Pugsley
.
"Wednesday" - zwiastun 2. sezonu