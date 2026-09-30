Newsy Seriale "Wednesday": zakończyły się zdjęcia do 3. sezonu. Wciąż nie znamy daty premiery
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"Wednesday": zakończyły się zdjęcia do 3. sezonu. Wciąż nie znamy daty premiery

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Wednesday%22%3A+zako%C5%84czy%C5%82y+si%C4%99+zdj%C4%99cia+do+3.+sezonu+serialu+z+Jenn%C4%85+Orteg%C4%85-168856
&quot;Wednesday&quot;: zakończyły się zdjęcia do 3. sezonu. Wciąż nie znamy daty premiery
źródło: materialy promocyjne
Dobra wiadomość dla fanów "Wednesday" - Netflix poinformował, że zakończyły się już zdjęcia do trzeciego sezonu serialu Netfliksa. Gorsze wieści są takie, że na nowe odcinki przyjdzie nam pewnie jeszcze trochę poczekać. 

Kiedy Wednesday powróci?



"The Hollywood Reporter" przewiduje, że "Wednesday" wróci na ekrany jesienią 2027 roku (choć Netflix nie potwierdził tej informacji). Przypomnijmy, że między pierwszym i drugim sezonem minęły aż trzy lata.




Zgodnie z oficjalną zapowiedzią, Wednesday (Jenna Ortega) - inteligentna, sarkastyczna i "trochę martwa w środku" - w trzecim sezonie ponownie będzie rozwiązywać mroczne zagadki, jednocześnie zyskując nowych przyjaciół i wrogów. Przypomnijmy, że w finale drugiego sezonu bohaterka wyruszyła w podróż z wujem Festerem (Fred Armisen), by odnaleźć Enid Sinclair (Emma Myers), która przechodzi pełną przemianę w wilkołaka alfa. Pierwsze zdjęcie promocyjne pokazywało Wednesday w Paryżu.

Do obsady 3. sezonu dołączyły nowe gwiazdy, w tym Eva Green, Winona Ryder, Chris Sarandon, Lena Headey, Andrew McCarthy i James Lance. Nie zabraknie też znanych bohaterów rodziny Addamsów - powrócą Catherine Zeta-Jones jako Morticia, Luis Guzmán jako Gomez oraz Isaac Ordonez jako Pugsley.

"Wednesday" - zwiastun 2. sezonu



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