"Wednesday" złoży hołd slasherom. Obiecuje Jenna Ortega

Fani horrorów będą zachwyceni serialem "Wednesday"

Teaser 2. sezonu "Wednesday"

Jak obiecuje Jenna Ortega , fani szeroko pojętego horroru będą zachwyceni nowym sezonem serialu. Według aktorki twórcy zapewnili fanom sporo odniesień do klasyki gatunku. Co więcej,Wśród inspiracji dla klimatu drugiego sezonu Ortega wskazuje takie filmy jak:. Ten ostatni tytuł nie powinien dziwić. Producentemjest przecież Tim Burton , a sama Jenna Ortega zagrała w niedawnej kontynuacji.Aktorka obiecuje również, że serial będzie dużo bardziej zachwycający pod względem wizualnym: Ortega ujawniła również, że już rozpoczęto przymiarki do trzeciego sezonu serialu. Na razie ma to formę luźnych dyskusji, podczas których przerzucają się pomysłami na fabułę trzeciego sezonu.Postprodukcja 2. sezonu serialuwciąż trwa. Netflix oficjalnie na razie nie podaje daty jego premiery.