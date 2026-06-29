"Werwulf" będzie straszniejszy niż "Nosferatu"? Zwiastun nowego horroru Eggersa

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że goście odbywającego się w Las Vegas CinemaConu mieli okazję zobaczyć pierwszą zapowiedź wideo nowego horroru Roberta Eggersa. Z komentarzy wynikało, że "Werwulf" może być najbardziej przerażającym dziełem autora "Czarownicy. Bajki ludowej z Nowej Anglii" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Czy coś jest na rzeczy? Macie okazję przekonać się na własne oczy, bo studio Focus Features zaprezentowało właśnie zwiastun całemu światu.
Pierwszy zwiastun horroru "Werewulf"
"Werwulf
" ma trafić na ekrany kin w tegoroczne Boże Narodzenie. W roli głównej zobaczymy Aarona Taylora-Johnsona
, który współpracował już z Eggersem
przy jego poprzednim filmie – "Nosferatu
". Krótkie wideo prezentujemy poniżej:
Akcja filmu rozgrywa się w XIII-wiecznej Anglii. Bohaterowie posługują się językiem staroangielskim. Eggers
(na zdjęciu niżej) przygotował scenariusz we współpracy z islandzkim poetą i pisarzem Sjónem
, z którym miał już okazję pracować przy "Wikingu
". W pozostałych rolach m.in. Lily-Rose Depp
(która także współpracowała już z reżyserem przy "Nosferatu
"), Willem Dafoe
(który współpracował już z reżyserem nie tylko przy "Nosferatu
", ale też przy wcześniejszych "Lighthouse
" i "Wikingu
") oraz Ralph Ineson
(który współpracował już z reżyserem przy "Czarownicy. Bajce ludowej z Nowej Anglii
").
Getty Images © Roy Rochlin
Filmy Roberta Eggersa w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Roberta Eggersa
: "Wikingu
" i "Nosferatu
":