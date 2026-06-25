Oto "Werwulf". Robert Eggers pokazał pierwsze zdjęcie z nadchodzącego horroru o wilkołaku

Mimo premiery ustalonej na ostatnie dni grudnia, "Werwulf" bez wątpienia pozostaje jedną z najważniejszych produkcji horrorowych tego roku. Dzieło autora "Nosferatu" i "Lighthouse" Roberta Eggersa pozostaje jednak pilnie strzeżoną tajemnicą – twórcy nie pokazali dotąd ani plakatu, ani zwiastuna, ani choćby jednej fotografii. Ta sytuacja zmienia się dziś. Reżyser udzielił bowiem pierwszego wywiadu na temat swojego nadchodzącego horroru o wilkołaku, udostępniając równocześnie oficjalne zdjęcie z filmu. Aarona Taylora-Johnsona, który wcieli się w główną rolę, możecie zobaczyć poniżej.
"Werwulf": pierwsza fotografia z filmu
"Werwulf" – co wiemy?
"Werwulf
" jest kolejnym projektem Eggersa
osadzonym w epoce, w którym reżyser bierze na warsztat historię klasycznego bohatera grozy. Po "Nosferatu
" przyszedł więc czas na Wilkołaka. W opowiedzeniu jego historii reżyserowi po raz kolejny pomoże Lily-Rose Depp
, która wcieli się w żonę tytułowego bohatera, a także Willem Dafoe
i Ralph Ineson
, których rola dla fabuły nie została dotąd ujawniona.
Wiele nowego dowiedzieliśmy się z wywiadu, jakiego Eggers
udzielił dziś magazynowi Esquire. Reżyser przyznał, że – jak to ma w zwyczaju – przy "Werwulfie
" również wykonał tytaniczną pracę badawczą, by jak najpełniej zanurzyć widza w portretowaną przez film XIII-wieczną Anglię. Autor najwięcej czerpał nie tyle z klasycznych filmowych przedstawień, a raczej ze średniowiecznych przekazów o wilkołakach. Zdaniem samego reżysera będzie to najmroczniejsze dzieło, jakie stworzył w swojej dotychczasowej karierze.
Co ciekawe, Eggers
pierwotnie planował "Werwulfa
" jako film czarno-biały. Dopiero dłuższa praca preprodukcyjna przekonała go, by zdecydować się na zdjęcia kolorowe. Te powstały na taśmie 35 mm w formacie Super 35. Film zostanie zaprezentowany w proporcjach obrazu 1.37:1, a więc bliżych niemal kwadratowego "Lighthouse
" (1.19:1) niż epickiego i szerzej kadrowanego "Wikinga
" (2.00:1).
"Nosferatu" – zwiastun filmu