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Oto "Werwulf". Robert Eggers pokazał pierwsze zdjęcie z nadchodzącego horroru o wilkołaku

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Werwulf%22%3A+pierwsze+zdj%C4%99cie+z+filmu.+Robert+Eggers+pokazuje+jak+wygl%C4%85da+Aaron+Taylor-Johnson-167281
Oto &quot;Werwulf&quot;. Robert Eggers pokazał pierwsze zdjęcie z nadchodzącego horroru o wilkołaku
źródło: Getty Images
autor: Dave Benett
Mimo premiery ustalonej na ostatnie dni grudnia, "Werwulf" bez wątpienia pozostaje jedną z najważniejszych produkcji horrorowych tego roku. Dzieło autora "Nosferatu" i "Lighthouse" Roberta Eggersa pozostaje jednak pilnie strzeżoną tajemnicą – twórcy nie pokazali dotąd ani plakatu, ani zwiastuna, ani choćby jednej fotografii. Ta sytuacja zmienia się dziś. Reżyser udzielił bowiem pierwszego wywiadu na temat swojego nadchodzącego horroru o wilkołaku, udostępniając równocześnie oficjalne zdjęcie z filmu. Aarona Taylora-Johnsona, który wcieli się w główną rolę, możecie zobaczyć poniżej.

"Werwulf": pierwsza fotografia z filmu





"Werwulf" – co wiemy?



"Werwulf" jest kolejnym projektem Eggersa osadzonym w epoce, w którym reżyser bierze na warsztat historię klasycznego bohatera grozy. Po "Nosferatu" przyszedł więc czas na Wilkołaka. W opowiedzeniu jego historii reżyserowi po raz kolejny pomoże Lily-Rose Depp, która wcieli się w żonę tytułowego bohatera, a także Willem Dafoe i Ralph Ineson, których rola dla fabuły nie została dotąd ujawniona.

Wiele nowego dowiedzieliśmy się z wywiadu, jakiego Eggers udzielił dziś magazynowi Esquire. Reżyser przyznał, że – jak to ma w zwyczaju – przy "Werwulfie" również wykonał tytaniczną pracę badawczą, by jak najpełniej zanurzyć widza w portretowaną przez film XIII-wieczną Anglię. Autor najwięcej czerpał nie tyle z klasycznych filmowych przedstawień, a raczej ze średniowiecznych przekazów o wilkołakach. Zdaniem samego reżysera będzie to najmroczniejsze dzieło, jakie stworzył w swojej dotychczasowej karierze.

Co ciekawe, Eggers pierwotnie planował "Werwulfa" jako film czarno-biały. Dopiero dłuższa praca preprodukcyjna przekonała go, by zdecydować się na zdjęcia kolorowe. Te powstały na taśmie 35 mm w formacie Super 35. Film zostanie zaprezentowany w proporcjach obrazu 1.37:1, a więc bliżych niemal kwadratowego "Lighthouse" (1.19:1) niż epickiego i szerzej kadrowanego "Wikinga" (2.00:1). 

"Nosferatu" – zwiastun filmu


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