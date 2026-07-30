Tak wygląda Aaron Taylor-Johnson jako średniowieczny wilkołak!

Do sieci trafił nowy, klimatyczny plakat kostiumowego horroru "Werwulf". Obraz wyreżyserował jeden z najbardziej cenionych twórców horrorów XXI wieku Robert Eggers.
Nowy, przerażający wilkołak czyha na widzów
"Werwulf
" ma trafić na ekrany kin w tegoroczne Boże Narodzenie. W roli głównej zobaczymy Aarona Taylora-Johnsona
, który współpracował już z Eggersem
przy jego poprzednim filmie – "Nosferatu
". Tak aktor prezentuje się na nowym plakacie:
Akcja filmu rozgrywa się w XIII-wiecznej Anglii. Bohaterowie posługują się językiem staroangielskim. Eggers
(na zdjęciu niżej) przygotował scenariusz we współpracy z islandzkim poetą i pisarzem Sjónem
, z którym miał już okazję pracować przy "Wikingu
".
W pozostałych rolach m.in. Lily-Rose Depp
(która także współpracowała już z reżyserem przy "Nosferatu
"), Willem Dafoe
(który współpracował już z reżyserem nie tylko przy "Nosferatu
", ale też przy wcześniejszych "Lighthouse
" i "Wikingu
") oraz Ralph Ineson
(który współpracował już z reżyserem przy "Czarownicy. Bajce ludowej z Nowej Anglii
").
Zwiastun filmu "Werwulf"