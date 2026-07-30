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Tak wygląda Aaron Taylor-Johnson jako średniowieczny wilkołak!

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Werwulf%22+Roberta+Eggersa+z+nowym+plakatem.+A+na+nim+Aaron+Taylor-Johnson-167823
Tak wygląda Aaron Taylor-Johnson jako średniowieczny wilkołak!
Do sieci trafił nowy, klimatyczny plakat kostiumowego horroru "Werwulf". Obraz wyreżyserował jeden z najbardziej cenionych twórców horrorów XXI wieku Robert Eggers.

Nowy, przerażający wilkołak czyha na widzów



"Werwulf" ma trafić na ekrany kin w tegoroczne Boże Narodzenie. W roli głównej zobaczymy Aarona Taylora-Johnsona, który współpracował już z Eggersem przy jego poprzednim filmie – "Nosferatu". Tak aktor prezentuje się na nowym plakacie:


Akcja filmu rozgrywa się w XIII-wiecznej Anglii. Bohaterowie posługują się językiem staroangielskim. Eggers (na zdjęciu niżej) przygotował scenariusz we współpracy z islandzkim poetą i pisarzem Sjónem, z którym miał już okazję pracować przy "Wikingu".

W pozostałych rolach m.in. Lily-Rose Depp (która także współpracowała już z reżyserem przy "Nosferatu"), Willem Dafoe (który współpracował już z reżyserem nie tylko przy "Nosferatu", ale też przy wcześniejszych "Lighthouse" i "Wikingu") oraz Ralph Ineson (który współpracował już z reżyserem przy "Czarownicy. Bajce ludowej z Nowej Anglii").

Zwiastun filmu "Werwulf"




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