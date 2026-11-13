"What Doesn't Kill Us": Jasmine Hottle zastąpi zmarłą Kaylee Hottle w nowym projekcie

W tym roku pożegnaliśmy Kaylee Hottle – młodą aktorkę znaną z roli Jii w widowiskach "Godzilla vs. Kong" oraz "Godzilla i Kong: Nowe imperium". Przed śmiercią przygotowywała się do roli w opowiadającym o osobach z niepełnosprawnościami komediodramacie "What Doesn't Kill Us". Jak podaje Variety, na planie zastąpi ją jej siostra Jasmine.
Co wiemy o "What Doesn't Kill Us"?
"What Doesn't Kill Us
" opowiada o grupie młodych osób z niepełnosprawnościami, które odkrywają, że to, co świat widzi jako ograniczenie, w rzeczywistości jest źródłem niesamowitej siły. W obsadzie, składającej się z aktorek i aktorów z niepełnosprawnościami, znaleźli się znana z serialu "Hawkeye
" Alaqua Cox
oraz Maddie Haining
oraz Elliott
i Lucas Woolrichowie
, którzy wraz z Andym Mingo
i reżyserką Anną Campbell
pracowali też przy scenariuszu. Podobnie jak Kaylee, Jasmine jest g/Głucha, a jej zaangażowanie pozwoli nam uhonorować pamięć Kaylee, jednocześnie kontynuując prace nad projektem, którego chciała być częścią
– powiedział w oświadczeniu dla magazynu "People" Andy Mingo
. Śmierć Kaylee była niewyobrażalną tragedią, a jej strata głęboko zabolała wszystkie zaangażowane w ten projekt osoby. Rozpoczęliśmy dyskusję o tym, jak działać dalej, a możliwość przejęcia przez Jasmine roli jej siostry, wydała nam się bardzo doniosła. Nie patrzymy na to jak na zwykła zmianę obsadową. To dla nas szansa, by zachować cząstkę dziedzictwa Kaylee (…).
Kim była Kaylee Hottle? Zobacz zwiastun filmu "Godzilla i Kong: Nowe imperium"Kaylee Hottle
, która wywodziła się z wielopokoleniowej rodziny g/Głuchych i biegle posługiwała się amerykańskim językiem migowym, rozpoczęła karierę od reklam kampanii społecznych dotyczących wsparcia dla osób g/Głuchych. W 2021 roku zagrała w widowisku "Godzilla vs. Kong
", pojawiła się też w jednym odcinku serialu "Magnum: Detektyw z Hawajów
". Jej filmografię zamyka "Godzilla i Kong: Nowe imperium
". Przypominamy zwiastun: