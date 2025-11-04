"What Happens At Night": Zdjęcia do nowego filmu Martina Scorsese ruszą już niebawem?

Jakiś czas temu Martin Scorsese z bogatej listy tytułów do reżyserowania zdecydował się w końcu na "What Happens At Night". Jak się jednak okazuje, twórca nie ma w planach zwlekania ze startem realizacji filmu. Zdaniem portalu World od Reel, zdjęcia mogą rozpocząć się już na początku przyszłego roku.
"What Happens At Night" – co wiemy?
Informację o przybliżonej dacie rozpoczęcia zdjęć dziennikarze wyciągnęli z wywiadu, jakiego Jennifer Lawrence
, główna gwiazda filmu, udzieliła ostatnio portalowi IndieWire. Oprócz rozmowy o wchodzącym na amerykańskie ekrany "Zgiń kochanie
" dziennikarze zapytali także o postęp prac preprodukcyjnych nad "What Happens At Night". Aktorka odpowiedziała w następujących słowach: Mamy nadzieję, że zaczniemy to w styczniu albo lutym. Ale z takimi rzeczami nigdy nie wiadomo. Uwierzę, gdy już będę na planie. Szykujemy się, żeby naprawdę zagłębić się w ten projekt.
Dziennikarz World of Reel zaznacza, że daty podane przez Lawrence
mogą jeszcze nieznacznie się przesunąć – sam początek roku będzie dla drugiej gwiazdy filmu, Leonardo DiCaprio,
okresem wzmożonego zaangażowania w kampanię Oscarową
. Jego rolę w "Jednej bitwie po drugiej
" już dziś wymienia się w gronie faworytów do nominacji w kategorii "aktor pierwszoplanowy". Realne szanse na zgarnięcie statuetki mogą przesunąć start zdjęć na marzec lub kwiecień.
Przypomnijmy, że "What Happens At Night" będzie ekranizacją wydanej w 2020 roku powieści Petera Camerona
. Jest to historia amerykańskiej pary, która podróżuje do małego europejskiego miasteczka. Celem wyprawy jest adopcja dziecka. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie.
Za scenariusz odpowiada Patrick Marber
. Dwie dekady temu nominowany do Oscara za "Notatki o skandalu
", który porzucił kino, by wrócić do niego w 2023 roku z filmem "Krytyk
".
Pierwotnie projekt miał powstać dla Studiocanal. Teraz wygląda na to, że włączy się w niego także Apple Original Films, z którym Scorsese zrealizował "Czas krwawego księżyca
".
"Zgiń kochanie" – zwiastun filmu