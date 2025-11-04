Newsy Filmy "What Happens At Night": Zdjęcia do nowego filmu Martina Scorsese ruszą już niebawem?
"What Happens At Night": Zdjęcia do nowego filmu Martina Scorsese ruszą już niebawem?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22What+Happens+At+Night%22%3A+Martin+Scorsese%2C+Leonardo+DiCaprio+i+Jennifer+Lawrence+niebawem+wejd%C4%85%C2%A0na+plan-163749
&quot;What Happens At Night&quot;: Zdjęcia do nowego filmu Martina Scorsese ruszą już niebawem?
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Jakiś czas temu Martin Scorsese z bogatej listy tytułów do reżyserowania zdecydował się w końcu na "What Happens At Night". Jak się jednak okazuje, twórca nie ma w planach zwlekania ze startem realizacji filmu. Zdaniem portalu World od Reel, zdjęcia mogą rozpocząć się już na początku przyszłego roku.

"What Happens At Night" – co wiemy?



Informację o przybliżonej dacie rozpoczęcia zdjęć dziennikarze wyciągnęli z wywiadu, jakiego Jennifer Lawrence, główna gwiazda filmu, udzieliła ostatnio portalowi IndieWire. Oprócz rozmowy o wchodzącym na amerykańskie ekrany "Zgiń kochanie" dziennikarze zapytali także o postęp prac preprodukcyjnych nad "What Happens At Night". Aktorka odpowiedziała w następujących słowach:

Mamy nadzieję, że zaczniemy to w styczniu albo lutym. Ale z takimi rzeczami nigdy nie wiadomo. Uwierzę, gdy już będę na planie. Szykujemy się, żeby naprawdę zagłębić się w ten projekt.



Dziennikarz World of Reel zaznacza, że daty podane przez Lawrence mogą jeszcze nieznacznie się przesunąć – sam początek roku będzie dla drugiej gwiazdy filmu, Leonardo DiCaprio, okresem wzmożonego zaangażowania w kampanię Oscarową. Jego rolę w "Jednej bitwie po drugiej" już dziś wymienia się w gronie faworytów do nominacji w kategorii "aktor pierwszoplanowy". Realne szanse na zgarnięcie statuetki mogą przesunąć start zdjęć na marzec lub kwiecień. 

Przypomnijmy, że "What Happens At Night" będzie ekranizacją wydanej w 2020 roku powieści Petera Camerona. Jest to historia amerykańskiej pary, która podróżuje do małego europejskiego miasteczka. Celem wyprawy jest adopcja dziecka. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie.

Za scenariusz odpowiada Patrick Marber. Dwie dekady temu nominowany do Oscara za "Notatki o skandalu", który porzucił kino, by wrócić do niego w 2023 roku z filmem "Krytyk". 

Pierwotnie projekt miał powstać dla Studiocanal. Teraz wygląda na to, że włączy się w niego także Apple Original Films, z którym Scorsese zrealizował "Czas krwawego księżyca".

"Zgiń kochanie" – zwiastun filmu


