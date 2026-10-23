"What Happens at Night": Charli xcx w nowym filmie Martina Scorsesego

Współpraca Charli xcx i Martina Scorsesego nie skończyła się na okładce albumu "Music, Fashion, Film". Twórca "Taksówkarza" zaprosił gwiazdę do udziału w swoim nowym filmie.
Charlie xcx w nowym filmie Martina Scorsesego
Jak podaje Variety, Charli xcx
będzie miała cameo w zbliżającym się filmie Scorsesego
– thrillerze psychologicznym "What Happens at Night", którego gwiazdami są Jennifer LawrenWhat Happens at Night
ce i Leonardo DiCaprio
.
John Cale, Marc Jacobs i Martin Scorsese na okładce "Music, Fashion, Film". Mat. promocyjne. Fot. Aidan Zamiri
Film opisywany jest jako utrzymana w onirycznym klimacie historia amerykańskiego małżeństwa, które podróżuje zimą do europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie.
Skąd znamy Charli xcx? Zobacz zwiastun "Erupcji"Charli xcx
to brytyjska wokalistka i aktorka. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "Erupcji
", gdzie partnerowała Lenie Górze
(zwiastun poniżej), "Bogatych i martwych
", a ostatnio "Seksie bez ograniczeń
". Skomponowała też muzykę do "Wichrowych wzgórz". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. niemający tytułu horror Takashiego Miikego
.
"Czas krwawego księżyca" w podcaście Mam parę uwag
Aktualnie filmografię Martina Scorsesego
zamyka dramat "Czas krwawego księżyca
". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: