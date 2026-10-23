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"What Happens at Night": Charli xcx w nowym filmie Martina Scorsesego

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22What+Happens+at+Night%22%3A+Charli+xcx+w+nowym+filmie+Martina+Scorsesego-169277
&quot;What Happens at Night&quot;: Charli xcx w nowym filmie Martina Scorsesego
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Współpraca Charli xcx i Martina Scorsesego nie skończyła się na okładce albumu "Music, Fashion, Film". Twórca "Taksówkarza" zaprosił gwiazdę do udziału w swoim nowym filmie. 

Charlie xcx w nowym filmie Martina Scorsesego


Jak podaje Variety, Charli xcx będzie miała cameo w zbliżającym się filmie Scorsesego – thrillerze psychologicznym "What Happens at Night", którego gwiazdami są Jennifer LawrenWhat Happens at Nightce i Leonardo DiCaprio

John Cale, Marc Jacobs i Martin Scorsese na okładce "Music, Fashion, Film". Mat. promocyjne. Fot. Aidan Zamiri

Film opisywany jest jako utrzymana w onirycznym klimacie historia amerykańskiego małżeństwa, które podróżuje zimą do europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie. 

Skąd znamy Charli xcx? Zobacz zwiastun "Erupcji"


Charli xcx to brytyjska wokalistka i aktorka. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "Erupcji", gdzie partnerowała Lenie Górze (zwiastun poniżej), "Bogatych i martwych", a ostatnio "Seksie bez ograniczeń". Skomponowała też muzykę do "Wichrowych wzgórz". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. niemający tytułu horror Takashiego Miikego.



"Czas krwawego księżyca" w podcaście Mam parę uwag


Aktualnie filmografię Martina Scorsesego zamyka dramat "Czas krwawego księżyca". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: 

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