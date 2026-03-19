"What Happens at Night": DiCaprio i Lawrence w horrorze Scorsesego (FOTO)

W mediach społecznościowych pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie z psychologicznego horroru "What Happens at Night" w reżyserii Martina Scorsesego. Główne role w filmie grają Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio.
"What Happens at Night": co wiemy o filmie?
Scenariusz "What Happens at Night"
powstał na podstawie powieści Petera Camerona. Napisał go Patrick Marber. To historia amerykańskiego małżeństwa, które podróżuje zimą do europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie. Całość ma być utrzymana w onirycznym klimacie.
Zdjęcia do filmu powstają aktualnie w Czechach. W obsadzie znaleźli się także Mads Mikkelsen
, Jared Harris
i Patricia Clarkson
. Realizację finansuje Apple Original Films.
Przypomnijmy, że będzie to siódmy wspólny film Scorsesego
i DiCaprio
. Ostatni raz artyści pracowali razem przy "Czasie krwawego księżyca
" z 2023 roku.