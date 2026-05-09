"What Happens at Night": Martin Scorsese zatrudnił rumuńskie gwiazdy kina artystycznego?

Czasami awanse z europejskiego kina artystycznego do hollywoodzkich produkcji przebiegają w imponującym tempie – spójrzcie choćby na rozwijającą się za oceanem karierę Renate Reinsve, głównej gwiazdy "Najgorszego człowieka na świecie". W jej ślady być może już zaraz pójdą Ilinca Manolache oraz Gabriel Spahiu, których Martin Scorsese zatrudnił do swojego nadchodzącego projektu. Zaskoczeni?
Rumuńska ofensywa w "What Happens at Night" Martina Scorsese
Casting ten jest kolejnym przejawem głębokiego zaangażowania Martina Scorsese
w autorskie kino z całego świata. Żeby zachwycić się talentem Gabriela Spahiu
i Ilincy Manolache
, reżyser musiał oglądać filmy Radu Judego
– rumuńskiego reżysera "Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata
" czy "Kontinental '25
". W tym pierwszym filmie twórcy "Taksówkarza
" przypadła do gustu magnetyczna, przyspieszona kreacja Manolache
; w tym drugim zauważył możliwości Spahiu
, wydobyte jeszcze mocniej w zeszłorocznym "Draculi
". Jest taki gość, nazywa się Radu Jude... To twórca nietuzinkowy. Szczególnie jego "Aferim!", który nakręcił w czerni i bieli, oraz inny film, co do którego jestem pewien, że raczej nie wszystkim przypadnie do gustu: "Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata". Ten drugi jest szokujący – bierze wątki polityczne, kino, moralność, niemoralność, rzuca to wszystko na ekran, a potem rozsadza na tysiąc kawałków i nagle widzisz świat w trochę inny sposób
– powiedział Scorsese
.
Występy spodobały się Martinowi Scorsese
tak bardzo, że postanowił obojgu zaproponować udział w "What Happens at Night
", nadchodzącym projekcie z Leonardo DiCaprio
i Jennifer Lawrence
w rolach głównych. W obsadzie znaleźli się także Mads Mikkelsen
, Jared Harris
i Patricia Clarkson
. Realizację finansuje Apple Original Films.
"What Happens at Night
" to historia amerykańskiego małżeństwa, które podróżuje zimą do europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie.
Scenariusz przygotował Patrick Marber
na podstawie powieści Petera Camerona. Marber
jest cenionym i doświadczonym scenarzystą. Jego największym sukcesem były "Notatki o skandalu
", które przyniosły mu m.in. nominacje do BAFTA, Złotego Globu i Oscara.
