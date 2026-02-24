Newsy Filmy "What Happens at Night": Scorsese rozpoczął zdjęcia. DiCaprio, Lawrence w obsadzie
"What Happens at Night": Scorsese rozpoczął zdjęcia. DiCaprio, Lawrence w obsadzie

&quot;What Happens at Night&quot;: Scorsese rozpoczął zdjęcia. DiCaprio, Lawrence w obsadzie
Martin Scorsese długo przygotowywał się do swojego kolejnego projektu – od premiery "Czasu krwawego księżyca" miną wkrótce trzy lata. Jak podaje blog World of Reel, prace na panie "What Happens at Night" na ruszyły. Co wiemy o filmie powstającym dla Apple TV?

Martin Scorsese rozpoczął zdjęcia do "What Happens at Night"


Martin Scorsese rozpoczął prace na planie thrillera psychologicznego "What Happens at Night". Materiał powstaje w Pradze. Do tej pory potwierdzono udział Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Madsa Mikkelsena i Patricii Clarkson. Scenariusz na podstawie powieści Petera Camerona napisał Patrck Marber. 

Film opisywany jest jako utrzymana w onirycznym klimacie historia amerykańskiego małżeństwa, które podróżuje zimą do europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie. 

GettyImages-2263058435.jpg Getty Images © Samir Hussein

Początek zdjęć nie oznacza jednak, że dzieło szybko ujrzy światło dzienne – Scorsese znany jest bowiem z tego, że nie spieszy się z postprodukcją. Jak przypomina blog World of Reel, proces ten z reguły zajmuje mu kilkanaście miesięcy ("Wilk z Wall Street" – 11, "Aviator" – 13, "Hugo i jego wynalazek" – 15, "Irlandczyk" – 18, "Milczenie" – 19). Najwięcej czasu spędził przy montażu "Wyspy tajemnic" i "Czasu krwawego księżyca" – było to odpowiednio 20 i 24 miesiące. Spekuluje się, że film szykowany jest na premierę na festiwalu w Cannes w 2027 roku. 

"Czas krwawego księżyca" w podcaście Mam parę uwag


Aktualnie filmografię Martina Scorsesego zamyka oparty na prawdziwej historii dramat / kryminał "Czas krwawego księżyca". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:



Zobacz zwiastun "Jednej bitwy po drugiej"


Filmografię Leonardo DiCaprio" zamyka aktualnie "Jedna bitwa po drugiejPaula Thomasa Andersona. Produkcja konkuruje o Oscary w 13 kategoriach, m.in. najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany i najlepszy aktor pierwszoplanowy. Przypominamy zwiastun:

