"What Happens at Night": Scorsese rozpoczął zdjęcia. DiCaprio, Lawrence w obsadzie

Martin Scorsese długo przygotowywał się do swojego kolejnego projektu – od premiery "Czasu krwawego księżyca" miną wkrótce trzy lata. Jak podaje blog World of Reel, prace na panie "What Happens at Night" na ruszyły. Co wiemy o filmie powstającym dla Apple TV?
Martin Scorsese rozpoczął zdjęcia do "What Happens at Night"Martin Scorsese
rozpoczął prace na planie thrillera psychologicznego "What Happens at Night
". Materiał powstaje w Pradze. Do tej pory potwierdzono udział Leonardo DiCaprio
, Jennifer Lawrence
, Madsa Mikkelsena
i Patricii Clarkson
. Scenariusz na podstawie powieści Petera Camerona napisał Patrck Marber.
Film opisywany jest jako utrzymana w onirycznym klimacie historia amerykańskiego małżeństwa, które podróżuje zimą do europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie.
Getty Images © Samir Hussein
Początek zdjęć nie oznacza jednak, że dzieło szybko ujrzy światło dzienne – Scorsese znany jest bowiem z tego, że nie spieszy się z postprodukcją. Jak przypomina blog World of Reel, proces ten z reguły zajmuje mu kilkanaście miesięcy ("Wilk z Wall Street
" – 11, "Aviator
" – 13, "Hugo i jego wynalazek
" – 15, "Irlandczyk
" – 18, "Milczenie
" – 19). Najwięcej czasu spędził przy montażu "Wyspy tajemnic
" i "Czasu krwawego księżyca
" – było to odpowiednio 20 i 24 miesiące. Spekuluje się, że film szykowany jest na premierę na festiwalu w Cannes w 2027 roku.
Aktualnie filmografię Martina Scorsesego zamyka oparty na prawdziwej historii dramat / kryminał "Czas krwawego księżyca
". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
