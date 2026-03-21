Paul Thomas Anderson znów poprawił scenariusz filmu Martina Scorsesego

Paul Thomas Anderson najwyraźniej bardzo lubi Martina Scorsesego i Leonarda DiCaprio. Jak bowiem donosi Jeff Sneider, raz jeszcze postanowił pomóc im w pracach nad filmem i w ramach przysługi poprawił tekst "What Happens at Night".

"What Happens at Night" to historia amerykańskiego małżeństwa, które podróżuje zimą do europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie.


Scenariusz przygotował Patrick Marber na podstawie powieści Petera Camerona. Marber jest cenionym i doświadczonym scenarzystą. Jego największym sukcesem były "Notatki o skandalu", które przyniosły mu m.in. nominacje do BAFTA, Złotego Globu i Oscara.

Jednak jego najnowszy tekst uznano najwyraźniej za niewystarczająco dobry. Tak przynajmniej sugeruje Jeff Sneider i o jego poprawienie poproszony został Paul Thomas Anderson.

Nie jest to pierwszy w ostatnich latach taki przypadek. Anderson poprawił również tekst poprzedniego filmu Scorsesego z DiCaprio w obsadzie - "Czas krwawego księżyca", choć oficjalnie nie jest wymieniany wśród autorów tekstu. Anderson naniósł poprawki do scenariusza "Napoleona" Ridleya Scotta na prośbę Joaquina Phoenixa, który zagroził odejściem z projektu, jeśli Anderson nie zostałby dopuszczony do tekstu i jego zmienienia.

Zdjęcia do filmu "What Happens at Night" kręcone są właśnie w Pradze. Co ciekawe, podobniej jak "Czas krwawego księżyca" i "Napoleon", ten film powstaje dla Apple'a.

Zwiastun filmu "Czas krwawego księżyca"




Powiązane artykuły What Happens at Night

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Czy Michael B. Jordan jest wart 18 milionów dolarów?

5 komentarzy

Najlepsze zdjęcia w polskim filmie. Znamy nominacje

Filmy

Timothée Chalamet. Czy film o AI da mu upragnionego Oscara?

1 komentarz

Nie żyje Nicholas Brendon, aktor znany z serialu "Buffy"

5 komentarzy

Listy. Nowa funkcja na Filmwebie

6 komentarzy
Seriale Rankingi Filmy

Wzruszają, ciekawią i przerażają. Najlepsi ekranowi kosmici

12 komentarzy
VOD Filmy

"Wielki Marty" w HBO Max. Data premiery ujawniona

12 komentarzy