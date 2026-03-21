Paul Thomas Anderson znów poprawił scenariusz filmu Martina Scorsesego

Paul Thomas Anderson najwyraźniej bardzo lubi Martina Scorsesego i Leonarda DiCaprio. Jak bowiem donosi Jeff Sneider, raz jeszcze postanowił pomóc im w pracach nad filmem i w ramach przysługi poprawił tekst "What Happens at Night".
to historia amerykańskiego małżeństwa, które podróżuje zimą do europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie.
Scenariusz przygotował Patrick Marber
na podstawie powieści Petera Camerona. Marber
jest cenionym i doświadczonym scenarzystą. Jego największym sukcesem były "Notatki o skandalu
", które przyniosły mu m.in. nominacje do BAFTA, Złotego Globu i Oscara.
Jednak jego najnowszy tekst uznano najwyraźniej za niewystarczająco dobry. Tak przynajmniej sugeruje Jeff Sneider i o jego poprawienie poproszony został Paul Thomas Anderson
.
Nie jest to pierwszy w ostatnich latach taki przypadek. Anderson poprawił również tekst poprzedniego filmu Scorsesego z DiCaprio w obsadzie - "Czas krwawego księżyca"
, choć oficjalnie nie jest wymieniany wśród autorów tekstu. Anderson
naniósł poprawki do scenariusza "Napoleona
" Ridleya Scotta
na prośbę Joaquina Phoenixa
, który zagroził odejściem z projektu, jeśli Anderson
nie zostałby dopuszczony do tekstu i jego zmienienia.
Zdjęcia do filmu "What Happens at Night"
kręcone są właśnie w Pradze. Co ciekawe, podobniej jak "Czas krwawego księżyca
" i "Napoleon
", ten film powstaje dla Apple'a.
