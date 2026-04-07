Po strasznym klaunie przyszła pora na straszne Święta

Eli Craig ("Zombieland") pracuje aktualnie nad świątecznym horrorem "White Elephant". Gwiazdami produkcji są Nick Jonas i Kathryn Newton. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto do nich dołączył.
Do obsady "White Elephant" dołączyli K.J. Apa
("Riverdale
"), Madeleine Arthur
(trylogia "Do wszystkich chłopców, których kochałam
"), Josh Brener
("Dolina Krzemowa
"), Ashley Park
("Emily w Paryżu
"), Alexandra Shipp
("Twój Simon"
) i Justice Smith
("Dungeons & Dragons: Złodziejski honor
").
Aktualnie trwają prace na planie; Craig reżyseruje na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z J.T. Billingsem
. Film opowiada o ośmiorgu przyjaciół, którzy co roku w Święta wymieniają się prezentami. Tym razem miła tradycja ma przerodzić się w krwawą rzeź.
Kim jest Eli Craig?Eli Craig
to amerykański scenarzysta, reżyser, producent i aktor. Wystąpił w takich filmach jak "Furia: Carrie 2
", "Deal of a Lifetime
" czy "Kosmiczni kowboje
". W 2010 roku zadebiutował jako reżyser czarną komedią "Porąbani
". W kolejnych latach zrealizował też krótkometrażówkę "Zombieland
" i "Małe zło
".
Aktualnie filmografię Craiga
zamyka opowiadający o morderczym klaunie horror "Frendo
", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu South by Southwest. Przypominamy zwiastun:
W miasteczku Kettle Springs ludzie od pokoleń opowiadają sobie o klaunie Frendo, który kiedyś był symbolem lokalnej fabryki. Wydaje się, że dziś jest już tylko miejską legendą... Ale czy na pewno? Kiedy podczas corocznej imprezy na jego cześć w tajemniczych okoliczność giną ludzie, mieszkańcy zaczynają podejrzewać, że Frendo powrócił… i nie jest już taki, jakim go zapamiętali.