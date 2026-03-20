"White Lies": Josh Hartnett w nowym filmie Olivera Stone'a. Zdjęcia już wkrótce

W 2024 roku Oliver Stone ogłosił, że pracuje nad nowym filmem fabularnym. Wkrótce potem dowiedzieliśmy się, że ambitnym projektem ma być dramat "White Lies", który reżyser próbował zrealizować od ponad dekady. Do głównej roli typowany był Benicio del Toro. Niestety jesienią 2025 roku ogłoszono, że film nie powstanie, a twórca "Urodzonego 4 lipca" pracuje przy innym tytule. Niespodziewanie dowiedzieliśmy się, że wkrótce na planie padnie pierwszy klaps, a w główną rolę wcieli się Josh Hartnett.
Co wiemy o nowym projekcie Olivera Stone'a?
Zdjęcia do "White Lies
" mają zacząć się już w przyszłym tygodniu. Prace na planie potrwają 3,5 miesiąca, a materiał powstanie w Tajlandii, Bułgarii i Rzymie.
Grany przez Josha Hartnetta
bohater w dzieciństwie przeżył rozwód rodziców, a teraz, jako dorosły człowiek, powtarza ich błędy. Przytłoczony złymi relacjami z żoną i zbuntowanym synem, wyrusza w podróż, jednak pogłębia ona jego zagubienie. Wszystko zmienia się, gdy poznaje kobietę, której życie wydaje się przeciwieństwem jego własnego. Stone
reżyseruje projekt na podstawie scenariusza, który sam napisał. Na razie nie wiadomo, kto jeszcze znalazł się w obsadzie.
Najważniejsze filmy Olivera Stone'a
to amerykański reżyser, scenarzysta i producent. Rozgłos przyniosły mu zrealizowane w latach 80. i 90. filmy opowiadające o Wietnamie: "Pluton
", "Urodzony 4 lipca
" i "Pomiędzy niebem a ziemią
". Temat wojny i polityki podejmował też w takich produkcjach jak "Salwador
", "JFK
", "Nixon
", "W.
", "Snowden
" czy dokumencie "JFK: Droga do prawdy
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Wall Street
" i zrealizowaną po latach kontynuację "Pieniądz nie śpi
", "Rozmowy radiowe
", "The Doors
", "Urodzeni mordercy
", "Droga przez piekło
" czy "Aleksander
". Aktualnie jego filmografię zamyka dokument "Lula
".
Ostatnie role Josha Hartnetta. Zobacz zwiastun "Pułapki"
w ostatnich latach wystąpił m.in. w "Grze fortuny
" Guya Ritchiego
, "Oppenheimerze
" Christophera Nolana
i "Pułapce
" M. Nighta Shyamalana
(zwiastun poniżej), a także serialach "Czarne lustro
" i "The Bear
".