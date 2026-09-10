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Film Kendricka Lamara i twórców "South Park" wciąż nie jest gotowy. Budżet przekroczył 100 mln dolarów

World of Reel / autor: /
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Film Kendricka Lamara i twórców &quot;South Park&quot; wciąż nie jest gotowy. Budżet przekroczył 100 mln dolarów
źródło: Getty Images
autor: Leon Bennett
Wciąż nie wiadomo, kiedy zobaczymy tajemniczy film Kendricka Lamara oraz twórców "Miasteczka South Park", Matta Stone’a i Treya Parkera. Projekt nadal nie jest gotowy. Produkcja, której budżet miał początkowo wynosić około 70–80 mln dolarów, według jednej z osób zaznajomionych z projektem mogła pochłonąć już nawet 150 mln.

Burzliwa historia projektu



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Film powstawał na początku 2024 roku, a Stone i Parker odpowiadają za scenariusz i reżyserię. Projekt funkcjonuje pod tytułem "Whitney Springs" i był zapowiadany jako "komedia muzyczna o niewolnictwie" osadzona w Kalifornii. O pozostałej części obsady niewiele wiadomo, choć wcześniej pojawiały się informacje o udziale Chloe East, Celeste Octavii oraz Parkera, który miał wcielić się w burmistrza.

Paramount początkowo planował premierę kinową na 4 lipca 2025 roku. Następnie przesunięto ją na marzec 2026 roku, by później po raz kolejny odłożyć film na czas nieokreślony. "Whitney Springs" nie znalazł się w planach studia na 2026 ani 2027 rok.

Oficjalnie jako powód opóźnień wskazywano zobowiązania Lamara związane z trasą koncertową oraz pracę Stone’a i Parkera nad nowym sezonem "South Park". Wcześniejsze doniesienia sugerowały jednak, że głównym problemem jest fakt, iż film po prostu nie został ukończony. Z najnowszych informacji wynika, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. W trakcie produkcji i po jej zakończeniu miało dojść do znaczących przeróbek scenariusza. "The Hollywood Reporter" informował również, że na prośbę Lamara, który jest producentem, oraz filmowca Dave’a Free’a, jego menedżera, potrzebne były duże dokrętki.

Stone, Parker i Lamar mają przy projekcie "pełną kontrolę kreatywną", przez co Paramount ma ograniczony wpływ na jego kierunek artystyczny. The Ankler podaje jednak, że film nie jest przetrzymywany przez studio z powodów politycznych, jak wcześniej spekulowano. Stone i Parker wzięli na siebie odpowiedzialność za opóźnienie produkcji. Przepraszamy naszych partnerów z pgLang i Paramount i doceniamy ich cierpliwość. "South Park" i okoliczności życiowe stanęły nam na drodze, ale wciąż wierzymy w ten projekt.

Pierwotnie film miał opowiadać o historycznym muzeum poświęconym plantacji niewolników na Środkowym Zachodzie USA. Głównym bohaterem miał być młody czarnoskóry rekonstruktor historyczny, który wdaje się w konflikt z rasistowskim burmistrzem miasteczka. Właśnie tę postać miał grać Parker. Bohater odkrywa następnie, że przodkowie jego białej dziewczyny byli właścicielami jego przodków. Scenariusz miał później przejść tak poważne zmiany, że nie wiadomo, ile z pierwotnego pomysłu pozostało w obecnej wersji. 

"Miasteczko South Park" - zwiastun 27. sezonu



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