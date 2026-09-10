Film Kendricka Lamara i twórców "South Park" wciąż nie jest gotowy. Budżet przekroczył 100 mln dolarów

Wciąż nie wiadomo, kiedy zobaczymy tajemniczy film Kendricka Lamara oraz twórców "Miasteczka South Park", Matta Stone’a i Treya Parkera. Projekt nadal nie jest gotowy. Produkcja, której budżet miał początkowo wynosić około 70–80 mln dolarów, według jednej z osób zaznajomionych z projektem mogła pochłonąć już nawet 150 mln.
Burzliwa historia projektu
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Film powstawał na początku 2024 roku, a Stone
i Parker
odpowiadają za scenariusz i reżyserię. Projekt funkcjonuje pod tytułem "Whitney Springs
" i był zapowiadany jako "komedia muzyczna o niewolnictwie" osadzona w Kalifornii. O pozostałej części obsady niewiele wiadomo, choć wcześniej pojawiały się informacje o udziale Chloe East
, Celeste Octavii
oraz Parkera
, który miał wcielić się w burmistrza.
Paramount początkowo planował premierę kinową na 4 lipca 2025 roku. Następnie przesunięto ją na marzec 2026 roku, by później po raz kolejny odłożyć film na czas nieokreślony. "Whitney Springs
" nie znalazł się w planach studia na 2026 ani 2027 rok.
Oficjalnie jako powód opóźnień wskazywano zobowiązania Lamara
związane z trasą koncertową oraz pracę Stone’a
i Parkera
nad nowym sezonem "South Park
". Wcześniejsze doniesienia sugerowały jednak, że głównym problemem jest fakt, iż film po prostu nie został ukończony. Z najnowszych informacji wynika, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. W trakcie produkcji i po jej zakończeniu miało dojść do znaczących przeróbek scenariusza. "The Hollywood Reporter" informował również, że na prośbę Lamara
, który jest producentem, oraz filmowca Dave’a Free’a
, jego menedżera, potrzebne były duże dokrętki. Stone
, Parker
i Lamar
mają przy projekcie "pełną kontrolę kreatywną", przez co Paramount ma ograniczony wpływ na jego kierunek artystyczny. The Ankler podaje jednak, że film nie jest przetrzymywany przez studio z powodów politycznych, jak wcześniej spekulowano. Stone
i Parker
wzięli na siebie odpowiedzialność za opóźnienie produkcji. Przepraszamy naszych partnerów z pgLang i Paramount i doceniamy ich cierpliwość. "South Park" i okoliczności życiowe stanęły nam na drodze, ale wciąż wierzymy w ten projekt.
Pierwotnie film miał opowiadać o historycznym muzeum poświęconym plantacji niewolników na Środkowym Zachodzie USA. Głównym bohaterem miał być młody czarnoskóry rekonstruktor historyczny, który wdaje się w konflikt z rasistowskim burmistrzem miasteczka. Właśnie tę postać miał grać Parker
. Bohater odkrywa następnie, że przodkowie jego białej dziewczyny byli właścicielami jego przodków. Scenariusz miał później przejść tak poważne zmiany, że nie wiadomo, ile z pierwotnego pomysłu pozostało w obecnej wersji.
"Miasteczko South Park" - zwiastun 27. sezonu