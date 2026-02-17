Newsy Filmy Inne Emerald Fennell broni zmian w "Wichrowych wzgórzach": "To trudne decyzje"
Nowa ekranizacja powieści "Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell przyciągnęła tłumy widzów w walentynkowy weekend. Film, w którym w główne role Cathy i Heathcliffa wcielili się Margot Robbie oraz Jacob Elordi, zarobił globalnie 83 mln dolarów, z czego 34,8 mln pochodzi z rynku amerykańskiego. Budżet produkcji wyniósł około 80 mln dolarów.

Uwaga - news zdradza elementy fabuły "Wichrowych wzgórz".


Emerald Fennell broni swoich decyzji





Film wywołał dyskusję wśród miłośników literackiego pierwowzoru autorstwa Emily Brontë. Część fanów zwraca uwagę na kontrowersyjne decyzje narracyjne reżyserki. Fennell skupiła się głównie na pierwszej połowie powieści, rezygnując z niektórych postaci, w tym pana Lockwooda, a także całkowicie pomijając wątek ducha Cathy.

W rozmowie z "Entertainment Weekly" Fennell wytłumaczyła, że adaptując klasyczną, XIX-wieczną powieść do formatu pełnometrażowego filmu, musiała podjąć trudne decyzje. Jak przyznała, przy trwającym 10 godzin serialu mogłaby pozwolić sobie na znacznie szersze rozwinięcie wątków i zachowanie większości bohaterów, a w przypadku filmu była zmuszona pójść na kompromisy. 

Reżyserka zwróciła uwagę, że wiele wcześniejszych interpretacji dzieła - czy to w filmie, muzyce (słynny utwór Kate Bush) czy w sztukach wizualnych - koncentrowało się przede wszystkim na relacji Cathy i Heathcliffa. Jej zdaniem to właśnie ten wątek wybrzmiewa w książce najmocniej. 

Fennell odniosła się także do decyzji o rezygnacji z pojawienia się Cathy jako ducha po jej śmierci. Jak podkreśliła, w zakończeniu zależało jej na podkreśleniu cykliczności i "wieczności” uczucia bohaterów. To historia o głębi ludzkich emocji, które istnieją nie tylko w wymiarze fizycznym.

"Wichrowe wzgórza" - zwiastun



