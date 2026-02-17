Emerald Fennell broni zmian w "Wichrowych wzgórzach": "To trudne decyzje"

Nowa ekranizacja powieści "Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell przyciągnęła tłumy widzów w walentynkowy weekend. Film, w którym w główne role Cathy i Heathcliffa wcielili się Margot Robbie oraz Jacob Elordi, zarobił globalnie 83 mln dolarów, z czego 34,8 mln pochodzi z rynku amerykańskiego. Budżet produkcji wyniósł około 80 mln dolarów
. Uwaga - news zdradza elementy fabuły "Wichrowych wzgórz".
Emerald Fennell broni swoich decyzji
Film wywołał dyskusję wśród miłośników literackiego pierwowzoru autorstwa Emily Brontë
. Część fanów zwraca uwagę na kontrowersyjne decyzje narracyjne reżyserki. Fennell
skupiła się głównie na pierwszej połowie powieści, rezygnując z niektórych postaci, w tym pana Lockwooda, a także całkowicie pomijając wątek ducha Cathy. W rozmowie z "Entertainment Weekly" Fennell wytłumaczyła, że adaptując klasyczną, XIX-wieczną powieść do formatu pełnometrażowego filmu, musiała podjąć trudne decyzje.
Jak przyznała, przy trwającym 10 godzin serialu mogłaby pozwolić sobie na znacznie szersze rozwinięcie wątków i zachowanie większości bohaterów, a w przypadku filmu była zmuszona pójść na kompromisy.
Reżyserka zwróciła uwagę, że wiele wcześniejszych interpretacji dzieła - czy to w filmie, muzyce (słynny utwór Kate Bush
) czy w sztukach wizualnych - koncentrowało się przede wszystkim na relacji Cathy i Heathcliffa. Jej zdaniem to właśnie ten wątek wybrzmiewa w książce najmocniej. Fennell
odniosła się także do decyzji o rezygnacji z pojawienia się Cathy jako ducha po jej śmierci. Jak podkreśliła, w zakończeniu zależało jej na podkreśleniu cykliczności i "wieczności” uczucia bohaterów. To historia o głębi ludzkich emocji, które istnieją nie tylko w wymiarze fizycznym.
