"Wichrowe wzgórza" przeczołgają was emocjonalnie – obiecuje Margot Robbie

Filmy

źródło: materialy promocyjne
Zbliża się premiera "Wichrowych wzgórz" – trzeciego filmu Emerald Fennell. Wcielająca się w główną rolę Margot Robbie zapowiada, że seans będzie bardzo emocjonalnym przeżyciem.

"Wichrowe wzgórza" przeczołgają was emocjonalnie?


W jednym z ostatnich wywiadów o "Wichrowych wzgórzach" opowiedziała Margot Robbie, która wciela się w Catherine Earnshaw.

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie powiedziała do mnie Emerald, było: "Chcę, żeby ludzie płakali na tym filmie tak mocno, aż zaczną wymiotować". A ja pomyślałam "W sumie to całkiem pasuje" – powiedziała.

Powieść Emily Brontë przenosili już na ekran m.in. William Wyler (1939) Peter Kosminsky (1992) czy Andrea Arnold (2011). Co nowego wniesie interpretacja Emerald Fennell? Robbie odpowiada:

Na przestrzeni lat powstało wiele interpretacji "Wichrowych wzgórz"… Ale moim zdaniem tym, co wyróżnia naszą adaptację, jest to, że Emerald chce, abyście poczuli się tak, jak czuła się ona, czytając tę książkę, gdy była młodsza. Ja nie czytałam książki, zanim przeczytałam scenariusz, więc to właśnie on wywołał we mnie to rozdzierające uczucie spustoszenia i miłości… bo to gotycki romans. Jest intensywny, romantyczny i monumentalny, i po prostu przeczołga was emocjonalnie.

"Obiecująca. Młoda. Kobieta." w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o reżyserskim debiucie Emerald Fennell. "Obiecująca. Młoda. Kobieta." przyniosła jej Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Produkcja walczyła też o statuetki w kategoriach najlepszy reżyser i najlepszy film. 



Zobacz zwiastun "Wichrowych wzgórz"


"Wichrowe wzgórza" trafią na ekrany w walentynkowy weekend. Margot Robbie partneruje Jacob Elordi. Przypominamy zwiastun: 


