"Wichrowe wzgórza": Nowy zwiastun zapowiada zmysłowe widowisko

W sieci zadebiutował nowy zwiastun widowiska "Wichrowe wzgórza", którego gwiazdami są Margot Robbie i Jacob Elordi. Reżyserka Emerald Fennell zapowiadała, że czeka nas opowieść kipiąca sekseualnością i nowa zapowiedź zdaje się to potwierdzać. Zobaczcie trailer. Premiera – oczywiście na Walentynki!

"Wichrowe wzgórza" trafią na ekrany w walentynki przyszłego roku. Jako Catherine Earnshaw i Heathcliffa zobaczymy Margot Robbie i Jacoba Elordiego. Piosenki na potrzeby filmu napisała Charli XCX.
  
"Wichrowe wzgórza" będą trzecim pełnometrażowym filmem Emerald Fennell. W 2021 roku jej debiut – dramat "Obiecująca. Młoda. Kobieta." – przyniósł jej trzy nominacje do Oscara. Opuściła galę z jedną statuetką – za najlepszy scenariusz oryginalny. Jej drugi film – komediodramat "Saltburn" z Barrym Keoghanem w roli głównej – zadebiutował na festiwalu w Telluride w 2023 roku. 

Książka Emily Brontë wielokrotnie była przenoszona na wielki ekran. Najsłynniejsze adaptacje zrealizowali William Wyler (1939, z Merle Oberon i Laurence'em Olivierem w rolach głównych), Peter Kosminsky (1992, z Juliette Binoche i Ralphem Fiennesem), Coky Giedroyc (2009, z Charlotte Riley i Tomem Hardym) oraz Andrea Arnold (2011, z Kayą Scodelario i Jamesem Howsonem). 
   

