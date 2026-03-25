"Wichrowe wzgórza" już zaraz przywieje na amerykańskie VOD

Dobre wieści dla tych, którzy na nowe "Wichrowe wzgórza" czekają w zaciszu własnego domu. Portal Variety donosi, że nowa interpretacja klasycznej powieści Emily Brontë trafi na amerykańskie serwisy VOD jeszcze w tym tygodniu. Już 31 marca produkcja Emerald Fennell ma zawitać do cyfrowych wypożyczalni filmowych w USA.

Niedługo później "Wichrowe wzgórza" powinny pojawić się do wypożyczenia oraz zakupu w Polsce. Po cyfrowych sklepach z filmami, chwilę później fani będą mogli odwiedzić też te fizyczne i stacjonarne. Nowe "Wichrowe wzgórza" zawitają do nich 5 maja – wtedy właśnie swoją premierę będą miały wydania DVD, Blu-Ray i 4K. W tej chwili nie wiadomo, kiedy produkcja trafi na abonamentowe serwisy streamingowe. Choć prawdopodobnie dzieło Emerald Fennell zawita do biblioteki serwisu HBO Max, w tej chwili data jego debiutu pozostaje nieznana. 



"Wichrowe wzgórza" to film, który chce być albo znienawidzony, albo pokochany. Reżyserka Emerald Fennell już w pierwszej scenie demonstracyjnie seksualizuje trupa i robi nieprzyzwoite gesty, a potem regularnie flirtuje z poetyką szmiry i celuje w skandal – pisał w swojej recenzji Jakub Popielecki, dodając, że: Fennell gra w tę samą grę z widzem, bo choć z lubością ślizga się obiektywem po spoconych ciałach bohaterów, nakręciła erotyk bez ani jednej nagiej piersi czy pośladka. W zamian radośnie mnoży kolejne kosmate konotacje: ręka taplająca się w rozbitym glucie jajka, ślimak zostawiający ścieżkę śluzu na szybie, palec wetknięty do rybiej gęby w galarecie. Pełną recenzję jego autorstwa znajdziecie klikając TUTAJ.

"Wichrowe wzgórza" trafiły na ekrany w walentynki. Piosenki na potrzeby filmu napisała gwiazda muzyki pop, Charli XCX."Wichrowe wzgórza" są trzecim pełnometrażowym filmem Emerald Fennell. W 2021 roku jej debiut – dramat "Obiecująca. Młoda. Kobieta." – przyniósł jej trzy nominacje do Oscara. Opuściła galę z jedną statuetką – za najlepszy scenariusz oryginalny. Jej drugi film – komediodramat "Saltburn" z Barrym Keoghanem w roli głównej – zadebiutował na festiwalu w Telluride w 2023 roku. 

Książka Emily Brontë wielokrotnie była przenoszona na wielki ekran. Najsłynniejsze adaptacje zrealizowali William Wyler (1939, z Merle Oberon i Laurence'em Olivierem w rolach głównych), Peter Kosminsky (1992, z Juliette Binoche i Ralphem Fiennesem), Coky Giedroyc (2009, z Charlotte Riley i Tomem Hardym) oraz Andrea Arnold (2011, z Kayą Scodelario i Jamesem Howsonem). 


