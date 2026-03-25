"Wichrowe wzgórza" już zaraz przywieje na amerykańskie VOD

Dobre wieści dla tych, którzy na nowe "Wichrowe wzgórza" czekają w zaciszu własnego domu. Portal Variety donosi, że nowa interpretacja klasycznej powieści Emily Brontë trafi na amerykańskie serwisy VOD jeszcze w tym tygodniu. Już 31 marca produkcja Emerald Fennell ma zawitać do cyfrowych wypożyczalni filmowych w USA.
Niedługo później "Wichrowe wzgórza
" powinny pojawić się do wypożyczenia oraz zakupu w Polsce. Po cyfrowych sklepach z filmami, chwilę później fani będą mogli odwiedzić też te fizyczne i stacjonarne. Nowe "Wichrowe wzgórza
" zawitają do nich 5 maja – wtedy właśnie swoją premierę będą miały wydania DVD, Blu-Ray i 4K. W tej chwili nie wiadomo, kiedy produkcja trafi na abonamentowe serwisy streamingowe. Choć prawdopodobnie dzieło Emerald Fennell
zawita do biblioteki serwisu HBO Max, w tej chwili data jego debiutu pozostaje nieznana. "Wichrowe wzgórza" to film, który chce być albo znienawidzony, albo pokochany. Reżyserka Emerald Fennell już w pierwszej scenie demonstracyjnie seksualizuje trupa i robi nieprzyzwoite gesty, a potem regularnie flirtuje z poetyką szmiry i celuje w skandal
– pisał w swojej recenzji Jakub Popielecki, dodając, że: Fennell gra w tę samą grę z widzem, bo choć z lubością ślizga się obiektywem po spoconych ciałach bohaterów, nakręciła erotyk bez ani jednej nagiej piersi czy pośladka. W zamian radośnie mnoży kolejne kosmate konotacje: ręka taplająca się w rozbitym glucie jajka, ślimak zostawiający ścieżkę śluzu na szybie, palec wetknięty do rybiej gęby w galarecie.
.
"Wichrowe wzgórza" – o filmie?
"Wichrowe wzgórza
" trafiły na ekrany w walentynki. Piosenki na potrzeby filmu napisała gwiazda muzyki pop, Charli XCX
."Wichrowe wzgórza
" są trzecim pełnometrażowym filmem Emerald Fennell
. W 2021 roku jej debiut – dramat "Obiecująca. Młoda. Kobieta.
" – przyniósł jej trzy nominacje do Oscara. Opuściła galę z jedną statuetką – za najlepszy scenariusz oryginalny. Jej drugi film – komediodramat "Saltburn
" z Barrym Keoghanem
w roli głównej – zadebiutował na festiwalu w Telluride w 2023 roku.
Książka Emily Brontë
wielokrotnie była przenoszona na wielki ekran. Najsłynniejsze adaptacje zrealizowali William Wyler
(1939, z Merle Oberon
i Laurence'em Olivierem
w rolach głównych), Peter Kosminsky
(1992, z Juliette Binoche
i Ralphem Fiennesem
), Coky Giedroyc
(2009, z Charlotte Riley
i Tomem Hardym
) oraz Andrea Arnold
(2011, z Kayą Scodelario
i Jamesem Howsonem
).