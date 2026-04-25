"Wichrowe wzgórza" w HBO Max. Data premiery ujawniona

"Wichrowe wzgórza" z Margot Robbie i Jacobem Elordim trafiły do kin tuż przed walentynkami i od tamtej pory zarobiły na całym świecie 241 milionów dolarów. Teraz melodramat w reżyserii Emerald Fennell zmierza na HBO Max.
HBO Max pokaże "Wichrowe wzgórza"
Adaptacja klasycznej powieści Emily Brontë
zadebiutuje na platformie już 1 maja. Tego dnia będziecie mogli przekonać się, dlaczego film Fennell
z muzyką Charli XCX spolaryzował tak bardzo kinową publiczność.
Nasz recenzent pisał o filmie w następujący sposób: "Wichrowe wzgórza
" to film, który chce być albo znienawidzony, albo pokochany. Reżyserka Emerald Fennell
już w pierwszej scenie demonstracyjnie seksualizuje trupa i robi nieprzyzwoite gesty, a potem regularnie flirtuje z poetyką szmiry i celuje w skandal. Zacznijmy od tego, że tytułową XIX-wieczną posiadłość z klasycznej powieści Emily Brontë manifestacyjnie wykafelkowano tu na czarno i biało, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, na przekór historycznej wiarygodności czy wyobrażeniom pokoleń czytelników. Zabytek przykryty błyszczącą ceramiką to w sumie idealna metafora całego filmu. Zamiast ponurych szarości pierwowzoru – spektakl jaskrawych opozycji. Zamiast zakurzonej lektury obowiązkowej – S&M w wersji z Instagrama. Niestety: zamiast porywającego arcydzieła albo chociaż spektakularnej szmiry – tylko ciekawa porażka.
Książka Emily Brontë
wielokrotnie była przenoszona na wielki ekran. Najsłynniejsze adaptacje zrealizowali William Wyler
(1939, z Merle Oberon
i Laurence'em Olivierem
w rolach głównych), Peter Kosminsky
(1992, z Juliette Binoche
i Ralphem Fiennesem
), Coky Giedroyc
(2009, z Charlotte Riley
i Tomem Hardym
) oraz Andrea Arnold
(2011, z Kayą Scodelario
i Jamesem Howsonem
).
Zwiastun filmu "Wichrowe wzgórza"