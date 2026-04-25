"Wichrowe wzgórza" w HBO Max. Data premiery ujawniona

"Wichrowe wzgórza" z Margot Robbie i Jacobem Elordim trafiły do kin tuż przed walentynkami i od tamtej pory zarobiły na całym świecie 241 milionów dolarów. Teraz melodramat w reżyserii Emerald Fennell zmierza na HBO Max.

Adaptacja klasycznej powieści Emily Brontë zadebiutuje na platformie już 1 maja. Tego dnia będziecie mogli przekonać się, dlaczego film Fennell z muzyką Charli XCX spolaryzował tak bardzo kinową publiczność.



Nasz recenzent pisał o filmie w następujący sposób: "Wichrowe wzgórza" to film, który chce być albo znienawidzony, albo pokochany. Reżyserka Emerald Fennell już w pierwszej scenie demonstracyjnie seksualizuje trupa i robi nieprzyzwoite gesty, a potem regularnie flirtuje z poetyką szmiry i celuje w skandal. Zacznijmy od tego, że tytułową XIX-wieczną posiadłość z klasycznej powieści Emily Brontë manifestacyjnie wykafelkowano tu na czarno i biało, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, na przekór historycznej wiarygodności czy wyobrażeniom pokoleń czytelników. Zabytek przykryty błyszczącą ceramiką to w sumie idealna metafora całego filmu. Zamiast ponurych szarości pierwowzoru – spektakl jaskrawych opozycji. Zamiast zakurzonej lektury obowiązkowej – S&M w wersji z Instagrama. Niestety: zamiast porywającego arcydzieła albo chociaż spektakularnej szmiry – tylko ciekawa porażka. 

Książka Emily Brontë wielokrotnie była przenoszona na wielki ekran. Najsłynniejsze adaptacje zrealizowali William Wyler (1939, z Merle Oberon i Laurence'em Olivierem w rolach głównych), Peter Kosminsky (1992, z Juliette Binoche i Ralphem Fiennesem), Coky Giedroyc (2009, z Charlotte Riley i Tomem Hardym) oraz Andrea Arnold (2011, z Kayą Scodelario i Jamesem Howsonem). 

