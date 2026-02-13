"Wichrowe wzgórza" zarobią poniżej oczekiwań?

Czy "Wichrowe wzgórza" będą hitem? Film Emerald Fennell z premedytacją wprowadzono do kin tuż przed Walentynkami, żeby wykorzystać do maksimum potencjał ekranowej love story. Zaczyna jednak wyglądać na to, że fortel nie udał się tak dobrze, jak przewidywano. Pierwsze wyniki kasowe filmu sytuują się poniżej oczekiwań. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Czy "Wichrowe wzgórza" podbiją box-office?
Jeszcze do niedawna szacowano, że "Wichrowe wzgórza" zarobią w weekend otwarcia 50-55 milionów dolarów
. Jednak podczas czwartkowych pokazów przedpremierowych film zarobił 3 miliony dolarów
i według najnowszych przewidywań ma osiągnąć wynik 40 milionów dolarów (w USA)
. W tym samym czasie w Europie może nie przebić 30 milionów dolarów. Ostatni raz Walentynki przypadały w sobotę 11 lat temu, kiedy "Pięćdziesiąt twarzy Greya" zarobiło 93 miliony dolarów w cztery dni (w USA).
Na drugim miejscu uplasowało się wówczas "Kingsman: Tajne służby
" z wynikiem 41 milionów.
"Pomocy
" Sama Raimiego
, które niedawno w przedpremierowy czwartek zarobiło analogiczne 3 miliony, zakończyło weekend otwarcia z wynikiem 21 milionów dolarów. "Wichrowe wzgórza
" na pewno jednak przebiją tę kwotę – częściowo dzięki walentynkowym okolicznościom, a częściowo dzięki potężnemu marketingowi, na który studio Warner Bros. Wydało podobno 85 milionów dolarów.
To jednak produkuje dodatkowy problem. Skoro film kosztował 80 milionów, a koszty promocji de facto zdublowały budżet, "Wichrowe wzgórza" będą musiały dobić do pułapu 330 milionów dolarów na świecie, żeby zacząć zarabiać.
Czy zainteresowanie filmem po prostu nie jest tak duże, jak wydawało się jeszcze niedawno? A może produkcji nie pomogły pierwsze – dość mieszane – opinie, które pojawiły się w tym tygodniu? TUTAJ przeczytacie naszą recenzję"Wichrowych wzgórz".
"Wichrowe wzgórza" – zwiastun
"Wichrowe wzgórza
" w reżyserii Emerald Fennell
to odważna i oryginalna wersja jednej z największych historii miłosnych wszech czasów. Margot Robbie
i Jacob Elordi
wcielają się w Cathy i Heathcliffa, których zakazana, romantyczna namiętność z czasem staje się toksyczna. Film jest monumentalną opowieścią o pożądaniu, miłości i szaleństwie.