Newsy Co plecie Peter Dinklage? Męża Olivii Colman! [ZWIASTUN]
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Co plecie Peter Dinklage? Męża Olivii Colman! [ZWIASTUN]

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https://www.filmweb.pl/news/%22Wicker%22%3A+Olivia+Colman%2C+Alexander+Skarsg%C3%A5rd+i+Peter+Dinklage+w+najdziwniejszym+romansie+ostatnich+lat-167834
Co plecie Peter Dinklage? Męża Olivii Colman! [ZWIASTUN]
źródło: materialy promocyjne
Studio Black Bear podzieliło się właśnie pierwszym zwiastunem filmu "Wicker", w którym Olivię Colman łączy gorące uczucie z wiklinowym jegomościem. To może być najdziwinejszy ekranowy romans ostatnich lat.

"Wicker" – zobacz zwiastun


"Wicker" zadebiutował na tegorocznym festiwalu Sundance. Do szerokiej dystrybucji w Wielkiej Brytanii film trafi 30 października. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy będzie można go obejrzeć w Polsce. Zobaczcie pierwszy zwiastun:



Colman wciela się w rybaczkę, której fach i związane z nim uciążliwości (zapach), mocno utrudniają życie uczuciowe. Pewnego dnia kobieta, zmęczona ciągłymi docinkami ze strony mieszkańców wioski, prosi wikliniarza (Peter Dinklage), aby wyplótł jej męża (Alexander Skarsgård). Niekonwencjonalny romans bohaterki powoduje skrajne emocje wśród jej sąsiadów i znajomych.

W pozostałych rolach Elizabeth Debicki, Richard E. Grant, Marli Siu i Nabhaan Rizwan. Za scenariusz (na podstawie opowiadania Ursuli Wills) i reżyserię odpowiada duet Alex Huston Fischer i Eleanor Wilson


Ostatnie role Olivii Colman


Olivię Colman w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak "Paddington w Peru", "Mów mi Jimpa" czy "Państwo Rose". Zagrała także w serialach "The Crown" i "Nocny recepcjonista". Wśród zbliżających się projektów z jej udzialem znajdziemy m.in. dramat biograficzny "Elsinore" oraz serialową adaptację "Dumy i uprzedzenia".
 

Ostatnie role Alexandra Skarsgårda


Alexandra Skarsgårda w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Infinity Pool", "Lee. Na własne oczy" czy "Pillionie", a także serialach "Sukcesja" i "Pamiętniki Mordbota". 

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