Olivia Colman zakocha się w mężczyźnie z wikliny

Jak donosi portal Variety, Hollywood jest żyznym gruntem dla przewrotnych opowieści o współczesnych romantycznych relacjach. Taką właśnie wydaje się "Wicker", historia głębokiej miłości pomiędzy samotną rybaczką a wyplecionym z wikliny mężczyzną. W filmie, którego zdjęcia właśnie się zakończyły, zobaczymy prawdziwie gwiazdorską obsadę.
"Wicker" – co wiemy o filmie?
Zdaniem dziennikarzy, główną filmową rolę sprawuje nagrodzona Oscarem Olivia Colman
. Jej wiklinowego partnera zagrał z kolei Alexander Skarsgård
("Wiking
"), zastępując tym samym wcześniej łączonego z projektem Deva Patela
. Na ekranie towarzyszą im także znany z "Gry o tron
" Peter Dinklage
oraz Elizabeth Debicki
, wcielająca się w Księżną Dianę w serialu "The Crown
".
Getty Images © Joshua Sammer
"Wicker" opisywany jest jako mroczna, niekonwencjonalna historia miłosna, stojąca blisko dzieł pokroju "Miłości Larsa
". W filmie Colman
wciela się w samotną outsiderkę z nadmorskiej społeczności, trudniącą się zawodem rybołówstwa. Wyszydzana przez mieszkańców bohaterka zleca w końcu miejscowemu plecionkarzowi zadanie stworzenia dla niej... mężczyzny z wikliny. Ich rodząca się, nietypowa relacja szybko staje się sensacją w małej społeczności.
Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiadają Alex Huston Fischer
i Eleanor Wilson
, twórcy współpracujący wcześniej przy komediowym filmie "Już po wszystkim
", który miał swoją premierę na festiwalu Sundance
. Na potrzeby "Wicker" duet zaadaptował powieść Ursuli Wills-Jones pod tytułem "The Wicker Husband". Dziennikarze ujawniają także nazwisko ich operatorskiego współpracownika. Autorem zdjęć do filmu został Lol Crawley
, odpowiedzialny wcześniej choćby za imponującego wizualnie "The Brutalist
".