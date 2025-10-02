Newsy Filmy Olivia Colman zakocha się w mężczyźnie z wikliny
Olivia Colman zakocha się w mężczyźnie z wikliny

Variety
źródło: Getty Images
autor: Shane Anthony Sinclair
Jak donosi portal Variety, Hollywood jest żyznym gruntem dla przewrotnych opowieści o współczesnych romantycznych relacjach. Taką właśnie wydaje się "Wicker", historia głębokiej miłości pomiędzy samotną rybaczką a wyplecionym z wikliny mężczyzną. W filmie, którego zdjęcia właśnie się zakończyły, zobaczymy prawdziwie gwiazdorską obsadę.

"Wicker" – co wiemy o filmie?



Zdaniem dziennikarzy, główną filmową rolę sprawuje nagrodzona Oscarem Olivia Colman. Jej wiklinowego partnera zagrał z kolei Alexander Skarsgård ("Wiking"), zastępując tym samym wcześniej łączonego z projektem Deva Patela. Na ekranie towarzyszą im także znany z "Gry o tron" Peter Dinklage oraz Elizabeth Debicki, wcielająca się w Księżną Dianę w serialu "The Crown". 

GettyImages-2238604540.jpg Getty Images © Joshua Sammer


"Wicker" opisywany jest jako mroczna, niekonwencjonalna historia miłosna, stojąca blisko dzieł pokroju "Miłości Larsa". W filmie Colman wciela się w samotną outsiderkę z nadmorskiej społeczności, trudniącą się zawodem rybołówstwa. Wyszydzana przez mieszkańców bohaterka zleca w końcu miejscowemu plecionkarzowi zadanie stworzenia dla niej... mężczyzny z wikliny. Ich rodząca się, nietypowa relacja szybko staje się sensacją w małej społeczności.

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiadają Alex Huston Fischer i Eleanor Wilson, twórcy współpracujący wcześniej przy komediowym filmie "Już po wszystkim", który miał swoją premierę na festiwalu Sundance. Na potrzeby "Wicker" duet zaadaptował powieść Ursuli Wills-Jones pod tytułem "The Wicker Husband". Dziennikarze ujawniają także nazwisko ich operatorskiego współpracownika. Autorem zdjęć do filmu został Lol Crawley, odpowiedzialny wcześniej choćby za imponującego wizualnie "The Brutalist". 

"Już po wszystkim" – zwiastun filmu


