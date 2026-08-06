"50 twarzy Pinokia". Zwiastun "Wickera" z Alexandrem Skarsgårdem hitem na TikToku

Film "Wicker" miał już swoją premierę na festiwalu Sundance, ale dopiero opublikowany w ubiegłym tygodniu zwiastun sprawił, że o produkcji zrobiło się naprawdę głośno. Wszystko za sprawą nietypowej roli Alexandra Skarsgårda, który wciela się w mężczyznę uplecionego z wikliny.
"Wyobraźcie sobie te drzazgi"
Produkcja, oparta na opowiadaniu Ursuli Wills-Jones "The Wicker Husband", opowiada historię rybaczki (Olivia Colman
), która zleca miejscowemu rzemieślnikowi (Peter Dinklage
) stworzenie dla niej idealnego męża z wikliny. Kiedy jednak mieszkańcy spokojnej wioski odkrywają, że nowo powstały mężczyzna wydaje się ucieleśnieniem marzeń wielu kobiet, jego pojawienie się wywołuje zazdrość i zamieszanie.
Zwiastun filmu z udziałem Skarsgårda
błyskawicznie stał się viralem. Materiał opublikowany przez Fandango na TikToku zgromadził już ponad 11 milionów wyświetleń, a sekcję komentarzy zalały żartobliwe wpisy.
Internauci określają film jako "50 twarzy Pinokia" oraz "50 twarzy wiklinowego kosza", zastanawiają się na praktycznymi aspektami życia z wiklinowym partnerem ("Wyobraźcie sobie te drzazgi") i zgodnie przyznają, że pomysł jest jednocześnie absurdalny i intrygujący. Żartują też, że Skarsgård
przyjmuje wyłącznie projekty, które wymagają od niego zrobienia "czegoś naprawdę dziwnego"
"Wicker", w którym występują także Elizabeth Debicki
, Ella Bruccoleri
i Richard E. Grant
, trafi do kin w październiku. Za reżyserię odpowiada duet Alex Huston Fischer
i Eleanor Wilson
.
"Wicker" - zwiastun