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"50 twarzy Pinokia". Zwiastun "Wickera" z Alexandrem Skarsgårdem hitem na TikToku

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Wicker%22%3A+zwiastun+filmu+z+Alexandrem+Skarsg%C3%A5rdem+i+Olivi%C4%85+Colman+wzbudza+poruszenie+w+sieci-167926
&quot;50 twarzy Pinokia&quot;. Zwiastun &quot;Wickera&quot; z Alexandrem Skarsgårdem hitem na TikToku
Film "Wicker" miał już swoją premierę na festiwalu Sundance, ale dopiero opublikowany w ubiegłym tygodniu zwiastun sprawił, że o produkcji zrobiło się naprawdę głośno. Wszystko za sprawą nietypowej roli Alexandra Skarsgårda, który wciela się w mężczyznę uplecionego z wikliny.

"Wyobraźcie sobie te drzazgi"




Produkcja, oparta na opowiadaniu Ursuli Wills-Jones "The Wicker Husband", opowiada historię rybaczki (Olivia Colman), która zleca miejscowemu rzemieślnikowi (Peter Dinklage) stworzenie dla niej idealnego męża z wikliny. Kiedy jednak mieszkańcy spokojnej wioski odkrywają, że nowo powstały mężczyzna wydaje się ucieleśnieniem marzeń wielu kobiet, jego pojawienie się wywołuje zazdrość i zamieszanie.

Zwiastun filmu z udziałem Skarsgårda błyskawicznie stał się viralem. Materiał opublikowany przez Fandango na TikToku zgromadził już ponad 11 milionów wyświetleń, a sekcję komentarzy zalały żartobliwe wpisy. Internauci określają film jako "50 twarzy Pinokia" oraz "50 twarzy wiklinowego kosza", zastanawiają się na praktycznymi aspektami życia z wiklinowym partnerem ("Wyobraźcie sobie te drzazgi") i zgodnie przyznają, że pomysł jest jednocześnie absurdalny i intrygujący. Żartują też, że Skarsgård przyjmuje wyłącznie projekty, które wymagają od niego zrobienia "czegoś naprawdę dziwnego"

"Wicker", w którym występują także Elizabeth Debicki, Ella Bruccoleri i Richard E. Grant, trafi do kin w październiku. Za reżyserię odpowiada duet Alex Huston Fischer i Eleanor Wilson.

"Wicker" - zwiastun



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