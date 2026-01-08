Newsy Seriale Finałowy sezon "Wiedźmina" w tym roku. Netflix ujawnił zarys fabuły
Finałowy sezon "Wiedźmina" w tym roku. Netflix ujawnił zarys fabuły

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Wied%C5%BAmin%22%3A+Sezon+5+serialu+Netfliksa+w+2026+roku.+Jest+zarys+fabu%C5%82y-164621
Finałowy sezon &quot;Wiedźmina&quot; w tym roku. Netflix ujawnił zarys fabuły
Wczoraj do sieci trafiła zapowiedź produkcji Netfliksa nadchodzących w 2026 roku. Jedną z nich będzie finałowy sezon serialu "Wiedźmin". Choć nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery, pojawił się pierwszy opis fabuły zakończenia. 

O czym będzie 5. sezon "Wiedźmina"?




Historia w finałowym sezonie zarysowuje się następująco:

Czas końca jest bliski: mroczne siły jednoczą się na całym Kontynencie, mając złowieszcze plany wobec Ciri. Nawet jeśli Geralt i Yennefer zdołają ocalić swoją córkę i spełnią ostatnie życzenie ponownego zjednoczenia rodziny, będą musieli stawić czoła przeszkodom i wrogom, jakich jeszcze nigdy nie napotkali.

W obsadzie finałowego sezonu ponownie wystąpią Liam Hemsworth jako Geralt z Rivii, a także Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Joey Batey (Jaskier) oraz Laurence Fishburne (Regis).

Czwarty sezon, będący debiutem Hemswortha w roli Geralta po odejściu Henry'ego Cavilla, spotkał się z mieszanym, często negatywnym odbiorem fanów. Według danych z listopada ubiegłego roku, sezon 4 zanotował 7,4 mln wyświetleń, a więc o 51% mniej niż sezon 3 i aż o 60% mniej niż sezon 2. Showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich podkreśla, że sezony 4 i 5 zostały zaplanowane jako jedna, spójna historia rodzinna. Jej zdaniem finał ma połączyć kluczowe wątki fabularne z książek z lżejszymi, bardziej rozrywkowymi elementami, tworząc łącznie 16 odcinków zamykających serial.

"Wiedźmin" - zwiastun 4. sezonu



