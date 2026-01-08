Finałowy sezon "Wiedźmina" w tym roku. Netflix ujawnił zarys fabuły

Wczoraj do sieci trafiła zapowiedź produkcji Netfliksa nadchodzących w 2026 roku. Jedną z nich będzie finałowy sezon serialu "Wiedźmin". Choć nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery, pojawił się pierwszy opis fabuły zakończenia.
O czym będzie 5. sezon "Wiedźmina"?
Historia w finałowym sezonie zarysowuje się następująco: Czas końca jest bliski: mroczne siły jednoczą się na całym Kontynencie, mając złowieszcze plany wobec Ciri. Nawet jeśli Geralt i Yennefer zdołają ocalić swoją córkę i spełnią ostatnie życzenie ponownego zjednoczenia rodziny, będą musieli stawić czoła przeszkodom i wrogom, jakich jeszcze nigdy nie napotkali.
W obsadzie finałowego sezonu ponownie wystąpią Liam Hemsworth
jako Geralt z Rivii
, a także Anya Chalotra
(Yennefer
), Freya Allan
(Ciri
), Joey Batey
(Jaskier
) oraz Laurence Fishburne
(Regis
).
Czwarty sezon, będący debiutem Hemswortha
w roli Geralta
po odejściu Henry'ego Cavilla
, spotkał się z mieszanym, często negatywnym odbiorem fanów. Według danych z listopada ubiegłego roku, sezon 4 zanotował 7,4 mln wyświetleń, a więc o 51% mniej niż sezon 3 i aż o 60% mniej niż sezon 2. Showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich
podkreśla, że sezony 4 i 5 zostały zaplanowane jako jedna, spójna historia rodzinna. Jej zdaniem finał ma połączyć kluczowe wątki fabularne z książek z lżejszymi, bardziej rozrywkowymi elementami, tworząc łącznie 16 odcinków zamykających serial.
"Wiedźmin" - zwiastun 4. sezonu