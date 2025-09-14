"Wiedźmin": Netflix ujawnił datę premiery 4. sezonu. Jest pierwszy zwiastun

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun 4. sezonu serialu "Wiedźmin", w którym tytułową rolę po Henrym Cavillu przejął Liam Hemsworth. Nowe odcinki zadebiutują na platformie 30 października.
"Wiedźmin": teaser 4. sezonu
"Wiedźmin": co wiemy o 4. sezonie?
Po szokujących wydarzeniach, które nieodwracalnie zmieniły losy świata, rozłączeni Geralt, Yennefer i Ciri muszą przemierzyć spustoszony wojną Kontynent i stawić czoła licznym wrogom. Jeśli uda im się zjednoczyć różnych nietypowych sprzymierzeńców, wśród których się znaleźli, mają szansę przetrwać chrzest ognia i ponownie się odnaleźć.
Oprócz Hemswortha ("Igrzyska śmierci
", "Ostatnia piosenka
") w nowych odcinkach zobaczymy również: Anyę Chalotrę
(Yennefer
), Freyę Allan
(Ciri
), Joeya Bateya
(Jaskier
) i Laurence'a Fishburne'a
, który wystąpi jako Emil Regis, jeden z ulubieńców fanów wiedźmińskiego uniwersum. W obsadzie znaleźli się także Sharlto Copley
(Leo Bonhart), James Purefoy
(Stefan Skellen) oraz Danny Woodburn
(Zoltan Chivay). Jest cudowny. Bardzo, bardzo słodki. Bardzo twardo stąpa po ziemi
- powiedziała Freya Allan
o Liamie Hemsworcie
, który wcieli się w Geralta z Rivii
w czwartym sezonie serialu "Wiedźmin" - Muszę przyznać, że przez chwilę bałam się tej zmiany. Ale teraz jestem już za. Dzięki Bogu, dostaliśmy świetnego reżysera na rozpoczęcie. Mamy więc mnóstwo frajdy. Moja historia dostarcza mi mnóstwo świetnego materiału do zagrania. Właściwie jestem całkiem zadowolona, dodała aktorka.