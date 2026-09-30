"Wiedźmin 3" wrócił i bije rekordy

"Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster" i gracze rzucili się, by w niego zagrać. W efekcie nie trzeba było długo czekać, by padł rekord liczby graczy cieszących się odświeżoną wersją.
Wielki powrót jednej z ulubionych gier RPG
Jak podaje SteamDB, wczoraj wieczorem został ustanowiony nowy rekord liczby graczy jednocześnie grających w trzeciego "Wiedźmina
". Od wczoraj wynosi on prawie 121 tysięcy graczy
. Poprzedni rekord, ustanowiony w styczniu 2020 roku przy okazji pierwszego sezonu serialu "Wiedźmin
", wynosił 103,3 tys. graczy.
"Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster
" to mocno odświeżona wersja gry, która swoją premierę miała w 2015 roku. Wśród zmian są poprawiona oprawa wizualna oraz nowe efekty Znaków, rozszerzony tryb fotograficzny, przebudowane drzewo umiejętności, lepsze zachowanie potworów, ulepszone sterowanie podczas jazdy konnej oraz poprawiona kamera.
"Wiedźmin 3: Dziki Gon
" to fantastyczna, nieliniowa i pełna grozy opowieść, osadzona w całkowicie otwartym świecie. Tutaj podejmowane przez graczy wybory mają swoje konsekwencje i istotnie wpływają na dalszy kształt rozgrywki. W "Wiedźminie 3
" wcielasz się w Geralta z Rivii, członka elitarnej kasty łowców potworów, i wyruszasz w swoją największą podróż. W trawionym wojną świecie, pośród chaosu i intryg, przyjdzie Ci stawić czoła wrogowi straszniejszemu niż wszystko to, z czym dotychczas mierzyła się ludzkość - kawalkadzie upiornych jeźdźców zwanych Dzikim Gonem.
Zwiastun gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster"