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"Wiedźmin 3" wrócił i bije rekordy

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Wied%C5%BAmin+3%22+wr%C3%B3ci%C5%82+i+bije+rekordy-168853
&quot;Wiedźmin 3&quot; wrócił i bije rekordy
"Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster" i gracze rzucili się, by w niego zagrać. W efekcie nie trzeba było długo czekać, by padł rekord liczby graczy cieszących się odświeżoną wersją.

Wielki powrót jednej z ulubionych gier RPG



Jak podaje SteamDB, wczoraj wieczorem został ustanowiony nowy rekord liczby graczy jednocześnie grających w trzeciego "Wiedźmina". Od wczoraj wynosi on prawie 121 tysięcy graczy. Poprzedni rekord, ustanowiony w styczniu 2020 roku przy okazji pierwszego sezonu serialu "Wiedźmin", wynosił 103,3 tys. graczy.


"Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster" to mocno odświeżona wersja gry, która swoją premierę miała w 2015 roku. Wśród zmian są poprawiona oprawa wizualna oraz nowe efekty Znaków, rozszerzony tryb fotograficzny, przebudowane drzewo umiejętności, lepsze zachowanie potworów, ulepszone sterowanie podczas jazdy konnej oraz poprawiona kamera.

"Wiedźmin 3: Dziki Gon" to fantastyczna, nieliniowa i pełna grozy opowieść, osadzona w całkowicie otwartym świecie. Tutaj podejmowane przez graczy wybory mają swoje konsekwencje i istotnie wpływają na dalszy kształt rozgrywki. W "Wiedźminie 3" wcielasz się w Geralta z Rivii, członka elitarnej kasty łowców potworów, i wyruszasz w swoją największą podróż. W trawionym wojną świecie, pośród chaosu i intryg, przyjdzie Ci stawić czoła wrogowi straszniejszemu niż wszystko to, z czym dotychczas mierzyła się ludzkość - kawalkadzie upiornych jeźdźców zwanych Dzikim Gonem.

Zwiastun gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster"




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